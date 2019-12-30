2019-12-30T13:01:45+03:00
Дом. Семья

В Новосибирск привезли белых волков-прыгунов

В Новосибирском зоопарке впервые появились три полярных волка
Алена КУЛЕШОВА
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Из Чехии в Сибирь привезли трех полярных волков. Фото: Новосибирский зоопаркИз Чехии в Сибирь привезли трех полярных волков. Фото: Новосибирский зоопарк
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В Новосибирском зоопарке появились новые жильцы. Из Чехии в Сибирь привезли трех полярных волков: самца и двух самок. Появились они в местном зверинце на прошлой неделе.

— Трех полярных волков мы получили из одной страны, из Чехии, но из разных зоопарков. Самец из зоопарка города Брно, самки из зоологического парка города Оломоуца. Все три волка уже взрослые. Животные хорошо перенесли дорогу. После проведения всех обязательных мероприятий мы разместили волков в одном вольере, — передают слова заведующей отделом международного сотрудничества Новосибирского зоопарка Татьяны Певневой в официальной группе зоопарка Вконтакте. — Думаем, что наши волки будут жить дружно — они быстро освоились на новом месте. Кроме того, они уже успели нас удивить — оказалось, что эти волки умеют прыгать вверх прямо с места без разбега приблизительно на 2,5 метра. За другими волками мы этого не замечали.

Ранее в Новосибирском зоопарке полярные волки не жили. Фото: Новосибирский зоопарк

Ранее в Новосибирском зоопарке полярные волки не жили. Фото: Новосибирский зоопарк

Ранее в Новосибирском зоопарке полярные волки не жили. Вольер полярных волков находится рядом с обновленным вольерным комплексом больших кошек — хищники из Чехии много времени проводят на улице, их не пугает суровая сибирская зима.

СПРАВКА КП

Полярные волки обитают в арктических территориях. Внешне они заметно отличаются от серых. Они более крупные, шерсть у них белого цвета и более густая. В природных условиях эти волки легко выживают в экстремальных условиях, ведь полярный климат включает в себя холода, сильный ветер и небогатую кормовую базу. Волки- социальные животные и в дикой природе живут стаями 7- 25 особей. Интересный факт: существует версия, согласно которой полярный волк являлся предком одомашненной аборигенной самоедской собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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