2019-12-30T10:40:48+03:00
Общество

«Это ужас»: квартиру сибирячки атаковали странные насекомые

Внешне они похожи на муравьев, но намного меньше
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Муравьи забрались даже в папку. Фото: «Ревизорро Новосибирск».Муравьи забрались даже в папку. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
Изменить размер текста:

О том, что ее квартиру атаковали странные насекомые, сибирячка рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

— В недавно купленной квартире, конкретно на кухне, заметила некое существо, похожее на муравья. Но какой-то он уж прозрачный и намного мельче. А сегодня в прихожей были: на верхней полке лежала папка, ребенок с ней в школу ходит, а там это оказалось. Что это вообще, кто-нибудь сталкивался с подобным? — написала женщина.

На просьбу сибирячки быстро откликнулись другие пользователи и дали подробные советы, как справиться с напастью.

— Это домашние муравьи. У нас тоже завелись, причём в самых необычных местах появляются их «семейки» с большими муравьями. Также между страничек книжек, недавно нашла в фольге на кухне, в аптечных таблетках (в упаковке). Один раз даже залезли в целую головку чеснока и там жили, я в шоке была. Знакомые сказали, что службу по отравление вызывать бессмысленно, так как они потом опять возвращаются. Надо находить их кладки и уничтожать. Всё найти не получается, так как, повторюсь, места они находят весьма необычные.

— Нам помог только капитальный ремонт и мелки «Машенька». Все продукты надо хорошо запаковывать, что не удается плотно закрыть, спрятать в холодильник.

— У знакомых такие были. Надо искать гнездо, выследить легко по их маршруту. А там матка сидит, там всё уничтожить.

— Ужас, бедные люди, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На улицу не ходить, закрыть форточки»: новосибирцы задыхаются от грязного воздуха
«Это ужас»: квартиру сибирячки атаковали странные насекомые
Сумочку не отдала: сибирячка отбилась от грабителя на парковке
Сломали гвардейцу палец: пьяные новосибирцы подрались с охранниками в сауне
«Ледянки в зубы и погнали»: новосибирцы возмутились заснеженной лестнице, превратившейся в горку
Создал новогоднее настроение: по Новосибирску проехался автомобиль в гирляндах
«Оплата за час»: новосибирец предлагает нарядить елку за тысячу рублей
«Это предновогодняя паника?»: в Новосибирске произошло массовое ДТП
«За билетик оплатите»: в Новосибирске кондукторы автобусов переоделись в Снегурочек
«Ты не ты, когда голоден»: водитель иномарки залетел на крыльцо кафе в Новосибирске
«Страшно! А если в воду упадете?»: сибиряки в костюмах Дед Морозов устроили заплыв в мороз
«Он съел мой паспорт»: дальнобойщик рассказал, как ему живется с дворнягой из приюта
«Верю, что чудеса перед Новым годом случаются»: собаке с ампутированной лапой нужна помощь
«От удара вылетели все стекла»: в Новосибирске автобус столкнулся с фурой