«Это ужас»: квартиру сибирячки атаковали странные насекомые

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-30T10:40:48+03:00

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О том, что ее квартиру атаковали странные насекомые, сибирячка рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

— В недавно купленной квартире, конкретно на кухне, заметила некое существо, похожее на муравья. Но какой-то он уж прозрачный и намного мельче. А сегодня в прихожей были: на верхней полке лежала папка, ребенок с ней в школу ходит, а там это оказалось. Что это вообще, кто-нибудь сталкивался с подобным? — написала женщина.

На просьбу сибирячки быстро откликнулись другие пользователи и дали подробные советы, как справиться с напастью.

— Это домашние муравьи. У нас тоже завелись, причём в самых необычных местах появляются их «семейки» с большими муравьями. Также между страничек книжек, недавно нашла в фольге на кухне, в аптечных таблетках (в упаковке). Один раз даже залезли в целую головку чеснока и там жили, я в шоке была. Знакомые сказали, что службу по отравление вызывать бессмысленно, так как они потом опять возвращаются. Надо находить их кладки и уничтожать. Всё найти не получается, так как, повторюсь, места они находят весьма необычные.

— Нам помог только капитальный ремонт и мелки «Машенька». Все продукты надо хорошо запаковывать, что не удается плотно закрыть, спрятать в холодильник.

— У знакомых такие были. Надо искать гнездо, выследить легко по их маршруту. А там матка сидит, там всё уничтожить.

— Ужас, бедные люди, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU