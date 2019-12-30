Сумочку не отдала: сибирячка отбилась от грабителя на парковке

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-30T10:15:44+03:00

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В Новосибирске камера видеонаблюдения сняла, как молодой парень напал на женщину. Все произошло в понедельник, 23 декабря, рано утром.

Видимо, сибирячка планировала ехать на работу. Женщина вышла шла на парковку у дома № 163/11 на улице Бориса Богатков, где стоит ее автомобиль. Она только собиралась сесть за руль, как к ней сзади подошел мужчина и начал силой забирать сумку. Борьба продолжалась несколько минут. Мужчина понял, что бесполезно пытаться отнять сумку. Он убежал. Сибирячка не звала на помощь. Прохожие даже не заметили, что рядом с ними мужчина напал на женщину.

В Новосибирске женщина не отдала сумку грабителю.Видео: ГУ МВД НСО

— Отделом полиции №6 «Октябрьский» разыскивается неустановленный мужчина, который с применением насилия пытался отобрать у 42-летней прохожей сумку. Приметы подозреваемого: рост 175 сантиметров, на вид 25-27 лет, худощавого телосложения, славянской внешности. Был одет в куртку с капюшоном черного цвета, штаны черного цвета, — сообщаю в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефонам: 232-17-70, 266-02-02, 232-17-51, 232-17-69, +79137842062. Конфиденциальность гарантирована.

Сибирячка дала отпор грабителю.Видео: ГУ МВД НСО

ИСТОЧНИК KP.RU