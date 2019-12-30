«Ледянки в зубы и погнали»: новосибирцы возмутились заснеженной лестнице, превратившейся в горку
Новосибирцы возмутились тем, что лестница рядом с остановкой «Бугринская роща» превратилась в горку: ее давно никто не чистил. Снимок заснеженных ступенек опубликовала Светлана Костенко в группе «Нетипичный Новосибирск».
— Без комментариев, — написала женщина.
Люди, которые пользуются лестницей сообщили, что ступеньки чистят, но техника, убирающая снег с проезжей части, скидывает его на обочину — так сугроб скрыл под собой лестницу.
— Эта лестница — единственный выход с Бугринского моста. Приехав на остановку, чтобы попасть домой с маленькими детьми, нужно преодолеть засыпанную лестницу, — возмущаются новосибирцы.
— А как теперь подниматься и спускаться?
— Ледянки в зубы и погнали! Тут только альпинист справится. Сегодня с детьми по этой лестнице карабкались.
— Так везде в городе. Ничего не убирается.
— Хочется верить в новогоднюю сказку.
ИСТОЧНИК KP.RU