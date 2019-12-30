2019-12-30T09:26:30+03:00
Общество

«Ледянки в зубы и погнали»: новосибирцы возмутились заснеженной лестнице, превратившейся в горку

Нечищеные ступеньки находятся рядом с остановкой «Бугринская роща»
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске из-за снега лестница превратилась в горку.В Новосибирске из-за снега лестница превратилась в горку.
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Новосибирцы возмутились тем, что лестница рядом с остановкой «Бугринская роща» превратилась в горку: ее давно никто не чистил. Снимок заснеженных ступенек опубликовала Светлана Костенко в группе «Нетипичный Новосибирск».

— Без комментариев, — написала женщина.

Люди, которые пользуются лестницей сообщили, что ступеньки чистят, но техника, убирающая снег с проезжей части, скидывает его на обочину — так сугроб скрыл под собой лестницу.

— Эта лестница — единственный выход с Бугринского моста. Приехав на остановку, чтобы попасть домой с маленькими детьми, нужно преодолеть засыпанную лестницу, — возмущаются новосибирцы.

— А как теперь подниматься и спускаться?

— Ледянки в зубы и погнали! Тут только альпинист справится. Сегодня с детьми по этой лестнице карабкались.

— Так везде в городе. Ничего не убирается.

— Хочется верить в новогоднюю сказку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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