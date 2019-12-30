Создал новогоднее настроение: по Новосибирску проехался автомобиль в гирляндах

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-30T08:29:00+03:00

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По Новосибирску проехался праздничный автомобиль, светящийся множеством огоньков. Владелец иномарки украсил свою машину несколькими метрами гирлянд и запечатлел её, сняв с разных сторон в ролике, который опубликовал в соцсетях. А видео сопроводил ностальгической композицией «Open Happiness».

Среди подписчиков сообщества «Полезный Новосибирск», куда автор прислал видео, мнения насчёт поступка владельца авто разделились.

— Все должны восторженно удивиться и восхищаться?

— Есть ещё грузовичок с гирляндой, на Винаповском по утрам его встречаю.

— Какие вы все... Он сделал настроение в первую очередь себе! И каждый делает свое настроение сам, таким, каким хочет... Причём здесь удивить кого-то или поднять именно вам настроение? Кого-то и улыбнет, — пишут сейчас пользователи соцсетей в комментариях.

По Новосибирску проехался автомобиль, украшенный гирляндами.

ИСТОЧНИК KP.RU