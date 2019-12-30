«Оплата за час»: новосибирец предлагает нарядить елку за тысячу рублей

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-30T08:13:26+03:00

В стоимость входит только работа мастера, а игрушки вы должны купить сами

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Необычное объявление, актуальное перед Новым годом, появилось на «Авито». Предприимчивый новосибирец по имени Иван подумал, чего сидеть без дела, неплохо бы заработать денег, праздники ведь длинные. Парень придумал гениальную по своей простоте услугу.

— Нарядим елку, — предлагает молодой человек.

Стоимость за услугу указана по всем правилам маркетинга — 999 рублей. Причем столько стоит только час работы смекалистого новосибирца. Кстати, об игрушках будьте добры позаботьтесь сами и до прихода елочных дел мастера. Хвойные ветки парень украсит тем, что у вас есть.

Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили предпринимателю, чтобы узнать, сколько ему понадобится времени, чтобы нарядить зеленую красавицу.

— Два часа в среднем, смотря какая елка, — коротко ответил Иван.

Далее мастер спросил, где мы находимся, обещал посмотреть есть ли в его графике «окошко» и пропал. Видно, услуга пользуется популярностью и у новосибирца много заказов: некогда тратить время на разговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU