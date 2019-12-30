2019-12-30T08:13:26+03:00
Общество

«Оплата за час»: новосибирец предлагает нарядить елку за тысячу рублей

В стоимость входит только работа мастера, а игрушки вы должны купить сами
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Новосибирец предложил оригинальную услугу перед Новым годом.Новосибирец предложил оригинальную услугу перед Новым годом.
Изменить размер текста:

Необычное объявление, актуальное перед Новым годом, появилось на «Авито». Предприимчивый новосибирец по имени Иван подумал, чего сидеть без дела, неплохо бы заработать денег, праздники ведь длинные. Парень придумал гениальную по своей простоте услугу.

— Нарядим елку, — предлагает молодой человек.

Стоимость за услугу указана по всем правилам маркетинга — 999 рублей. Причем столько стоит только час работы смекалистого новосибирца. Кстати, об игрушках будьте добры позаботьтесь сами и до прихода елочных дел мастера. Хвойные ветки парень украсит тем, что у вас есть.

Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили предпринимателю, чтобы узнать, сколько ему понадобится времени, чтобы нарядить зеленую красавицу.

— Два часа в среднем, смотря какая елка, — коротко ответил Иван.

Далее мастер спросил, где мы находимся, обещал посмотреть есть ли в его графике «окошко» и пропал. Видно, услуга пользуется популярностью и у новосибирца много заказов: некогда тратить время на разговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На улицу не ходить, закрыть форточки»: новосибирцы задыхаются от грязного воздуха
«Это ужас»: квартиру сибирячки атаковали странные насекомые
Сумочку не отдала: сибирячка отбилась от грабителя на парковке
Сломали гвардейцу палец: пьяные новосибирцы подрались с охранниками в сауне
«Ледянки в зубы и погнали»: новосибирцы возмутились заснеженной лестнице, превратившейся в горку
Создал новогоднее настроение: по Новосибирску проехался автомобиль в гирляндах
«Оплата за час»: новосибирец предлагает нарядить елку за тысячу рублей
«Это предновогодняя паника?»: в Новосибирске произошло массовое ДТП
«За билетик оплатите»: в Новосибирске кондукторы автобусов переоделись в Снегурочек
«Ты не ты, когда голоден»: водитель иномарки залетел на крыльцо кафе в Новосибирске
«Страшно! А если в воду упадете?»: сибиряки в костюмах Дед Морозов устроили заплыв в мороз
«Он съел мой паспорт»: дальнобойщик рассказал, как ему живется с дворнягой из приюта
«Верю, что чудеса перед Новым годом случаются»: собаке с ампутированной лапой нужна помощь
«От удара вылетели все стекла»: в Новосибирске автобус столкнулся с фурой