2019-12-30T06:56:58+03:00
Происшествия

«Это предновогодняя паника?»: в Новосибирске произошло массовое ДТП

Столкнулись сразу шесть автомобилей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Под при въезде на Димитровский мост столкнулось шесть авто.Под при въезде на Димитровский мост столкнулось шесть авто.
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В Железнодорожном районе Новосибирска в понедельник утром, 30 декабря, столкнулись сразу несколько авто. Все случилось на съезде с проспекта Димитрова на Димитровский мост в сторону левого берега под эстакадой. В аварии пострадали шесть автомобилей: седан Mazda, ГАЗель, универсал, еще один седан и два внедорожника. У водителей травм нет. Об этом сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Сейчас движение в районе аварии затруднено.

Куда вы, миленькие, торопитесь, кого удивить своим водительским мастерством хотите? Получается очень кисло и не смешно! — прокомментировали ДТП автомобилисты.

— Чей-то автопилот связь со спутниками потерял.

— Вчера авария, сегодня авария. Ребята, будьте аккуратнее, берегите себя и близких. Всех с наступающим новым годом.

— Эти наставления нужны гонщикам и тем, кто в упор прям прижимается.

— Нужно дистанцию соблюдать, а не «паровозы» собирать. Сейчас там пробка будет. Это что, предновогодняя паника?

В Новосибирске столкнулись сразу шесть авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Это предновогодняя паника?»: в Новосибирске произошло массовое ДТП
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