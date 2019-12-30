«За билетик оплатите»: в Новосибирске кондукторы автобусов переоделись в Снегурочек

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-30T06:21:06+03:00

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Новосибирских кондукторов перед Новым годом не узнать. Вместо угрюмых женщин по салону курсируют Снегурочки с добродушной улыбкой. Да и сама атмосфера в общественном транспорте изменилась: автобусы украшены гирляндами и праздничными игрушками.

— Прокатиться в таком волшебном автобусе, несомненно, очень приятно. Чувствуется приближение Нового года, — отмечают довольные пассажиры.

Волшебства в атмосферу в преддверии праздников добавил и снегопад. Обильные осадки начались на прошлой неделе, потом сделали перерыв на выходные, и снова накрыли город. Сугробам рады дети и животные, а вот те, кто утром и вечером добираются в офис и обратно, не очень довольны: снег затрудняет движение в мегаполисе. Но в новогодних автобусах со сказочными персонажами в «пробке» стоять куда приятнее.

ИСТОЧНИК KP.RU