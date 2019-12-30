«Ты не ты, когда голоден»: водитель иномарки залетел на крыльцо кафе в Новосибирске

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-30T05:46:17+03:00

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На площади Станиславского в Новосибирске водитель автомобиля Nissan Teana, не справившись с управлением, умудрился въехать на крыльцо кафе. ДТП произошло ранним утром в воскресенье, 29 декабря. Разбитый автомобиль запечатлел житель Новосибирска Максим Легков, который выложил фото на своей странице в Twitter.

Пользователи соцсетей сейчас шутят над незадачливым водителем кто во что горазд и веселятся в комментариях:

— Пюрешку, две котлеты и «Орбит» мятный с собой, пожалуйста.

— Это не та дверь, она вообще закрыта, вход правее. Так и не поужинал.

-— Да уж. Голод не тетка, это точно,

— Как он умудрился? Там же на парковке перед столовкой достаточно массивные. ограждения! А вообще в 2019 году этому кафе не везёт, — прокомментировали подписчики группы «Нетипичный Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU