2019-12-30T05:46:17+03:00
Происшествия

«Ты не ты, когда голоден»: водитель иномарки залетел на крыльцо кафе в Новосибирске

К счастью, никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Авто заехало прямо на крыльцо. Фото: Максим ЛЕГКОВ.Авто заехало прямо на крыльцо. Фото: Максим ЛЕГКОВ.
Изменить размер текста:

На площади Станиславского в Новосибирске водитель автомобиля Nissan Teana, не справившись с управлением, умудрился въехать на крыльцо кафе. ДТП произошло ранним утром в воскресенье, 29 декабря. Разбитый автомобиль запечатлел житель Новосибирска Максим Легков, который выложил фото на своей странице в Twitter.

Пользователи соцсетей сейчас шутят над незадачливым водителем кто во что горазд и веселятся в комментариях:

— Пюрешку, две котлеты и «Орбит» мятный с собой, пожалуйста.

— Это не та дверь, она вообще закрыта, вход правее. Так и не поужинал.

-— Да уж. Голод не тетка, это точно,

— Как он умудрился? Там же на парковке перед столовкой достаточно массивные. ограждения! А вообще в 2019 году этому кафе не везёт, — прокомментировали подписчики группы «Нетипичный Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это предновогодняя паника?»: в Новосибирске произошло массовое ДТП
«За билетик оплатите»: в Новосибирске кондукторы автобусов переоделись в Снегурочек
«Ты не ты, когда голоден»: водитель иномарки залетел на крыльцо кафе в Новосибирске
«Страшно! А если в воду упадете?»: сибиряки в костюмах Дед Морозов устроили заплыв в мороз
«Он съел мой паспорт»: дальнобойщик рассказал, как ему живется с дворнягой из приюта
«Верю, что чудеса перед Новым годом случаются»: собаке с ампутированной лапой нужна помощь
«От удара вылетели все стекла»: в Новосибирске автобус столкнулся с фурой
«Там страшно находиться»: в квартире мамы-одиночки после пожара обвалился потолок
«Усохлась по дороге»: сибиряк обнаружил недовес в шести палках колбасы
«Сибиряки — самые счастливые!»: многодетная мама устроила катания по снегу в ластах
Погода на январь в Новосибирске: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам
«Жду приглашения!»: сибиряк в возрасте ищет незнакомку, чтобы вместе отметить Новый год
«Ее случайно заметила школьница»: воспитатель детсада забыла на морозе трехлетнюю девочку
Дед Матрос и Анти-Снегурочка: новосибирские дайверы выпили шампанское под водой и нарядили елку
«Не выдержала морозов»: в Новосибирске на ходу загорелась дорогая иномарка
«Помогите поставить Сашеньку на ноги!»: девочке с ДЦП нужно 376 тысяч рублей на лечение
«Ее зажало, как в металлическом гробу»: девушка погибла в страшной аварии на Димитровском мосту
«Ты сама их воткнула!»: в соцсети не поверили сибирячке, пожаловавшейся на жареную курицу с перьями
«Потрепали нам нервы»: «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов «Куньлуня»
Ищут 4 дня: в Новосибирске пропал мужчина в темно-синем пуховике
«Ситуация страшная»: троллейбус застрял на путях, пытаясь объехать пробку
«Фу, мерзость»: сибирякам продали елку с жуками
Перед школьницами, которых выгнали из автобуса на мороз, извинился перевозчик
Новый год под водой: Дед Мороз в дельфинарии накормил акул и скатов
«Молодцы, мужики»: новосибирские гаишники толкали замерзшую на морозе «шестерку»
«Устал светить всю ночь»: в Новосибирске загорелся уличный фонарь
Эти лайки достойны лайков: породистые собаки станут моделями на благотворительной фотосессии