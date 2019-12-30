«Страшно! А если в воду упадете?»: сибиряки в костюмах Дед Морозов устроили заплыв в мороз

СЕГОДНЯ 05:41 2019-12-30T05:41:11+03:00

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Новосибирские спортсмены необычно подвели итоги уходящего года. Несмотря на мороз спа-серферы в новогодних костюмах встали на доски. Зрелище — волшебное. Сквозь густой пар, исходящей от воды, по ровной реке двигаются, словно парят, люди на досках. К концу своего маршрута спортсмены сами покрылись инеем, но это только добавило остроты ощущениям.

— Проводили 2019 заплывом при -25. Наконец, немного охладились после жаркого летнего сезона. Подводя итоги первого года нашей работы в Новосибирске хочется отметить: воды пригодной для катания на сапах оказалось даже больше планируемой, по этому радовали вас разнообразием маршрутов, солнечных дней в Сибири гораздо больше, чем во всех городах у моря, по этому катали группы все лето по октябрь, люди в Новосибирске гораздо добрее, чем в городах у моря, — отметили спортсмены.

Ощущение, будто спортсмены парили над водой. Фото: sup_novosibirsk

Фото и видео катания на досках по ледяной воде спортсмены опубликовали в своем аккаунте в Инстаграме.

— Страшно! А если в воду упадете? — отреагировали подписчики.

Так сап-серферы подвели итоги уходящего года. Фото: sup_novosibirsk

А вот те, кто случайно смог заметить людей, плавно двигающихся по ледяной воде, захотели научиться делать также. Но инструкторы сказали, что новичкам надо будет ждать лета, зимой катаются только опытные.

— Зимой катаемся только с опытными ребятами, кто летом уже катался и умеет. Зимой не учим, так как падения в воду зимой исключены.

ИСТОЧНИК KP.RU