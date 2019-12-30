2019-12-30T04:21:26+03:00
Общество

«Он съел мой паспорт»: дальнобойщик рассказал, как ему живется с дворнягой из приюта

А еще Ярик успел полакомиться деньгами своего нового хозяина, но водитель ни о чем не жалеет
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пес Ярик съел паспорт своего нового хозяина. Фото: Марина ЧуфароваПес Ярик съел паспорт своего нового хозяина. Фото: Марина Чуфарова
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Дмитрий Чуфаров — дальнобойщик из Челябинска. Год назад, когда мужчина приехал на разгрузку в Новосибирск, он забрал из приюта годовалого пса Ярика. Водитель фуры Дмитрий Чуфаров давно подумывал о том, чтоб обзавестись надежным другом. Пес же оказался настоящим шкодой.

— Ох, не мало проблем он доставил нам в приюте, ну впрочем, он и до сих пор не изменяет своих правил. Не капли не жалею, что через пол города в мороз -40 ехала передать Ярика из рук в руки в новую семью. По дороге до дома, он пожевал паспорт и командировочные деньги своего «папы», шкодит до сих пор, но его безумно любят! — говорят волонтеры приюта для бездомных животных «Территория пушистых».

Дмитрий Чуфаров рассказала, как ему живется со шкодой.

— Ровно год прошел, как наш демон живет с нами. Море убытков и тонны позитивных эмоций. Видели бы вы его глаза, когда напакостит: вся боль собачьего народа в них. Хочется еще раз сказать спасибо за Ярика, — написал мужчина.

Первую дату пушистого дружка в семье Чуфаровых отметили вкусняшками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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