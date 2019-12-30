2019-12-30T03:13:54+03:00
Общество

«Верю, что чудеса перед Новым годом случаются»: собаке с ампутированной лапой нужна помощь

Животному сделали дорогостоящую операцию, теперь требуется лечение
Ульяна ДЖАНКОВА
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Собаке Кире во второй раз ампутировали лапу.Собаке Кире во второй раз ампутировали лапу.
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Волонтеры приюта для бездомных животных «Территория пушистых» просят помочь собаке Кире. Ей сделали дорогостоящую операцию по ампутации загноившейся лапы. Процедура стоила 17 тысяч рублей, также один день стационара — это еще 2 тысяч рублей. Пока собаку нельзя вернуть в приют, потому что рана должна быть стерильна. Это уже вторая операция по ампутации. Первая обошлась в 9 тысяч рублей.

— История этой собаки очень печальна. Жила Кирюша вместе с семью своими щенками на трассе. Видимо, именно там она потеряла часть передней лапы. Кирюша упорно пыталась встать на эту на то, что осталось от лапки, и регулярно травмировала ее, — рассказывает Алена Святова КП-Новосибирск. — Киру прооперировали: ампутировали лапу и стерилизовали. Казалось бы проблемы животного позади. Но так как Кирюша — возрастная собака, заживление лапы после ампутации проходило тяжело, и начались осложнения.

Волонтеры просят помочь оплатить дорогостоящую операцию и лечение животного в клинике.

Волонтеры просят помочь оплатить дорогостоящую операцию и лечение животного в клинике.

Прооперированная лапа загноилась, швы разошлись. Экстренно животное доставили на стационарное лечение в клинику «Ветлекарь»: лапу ампутировали еще выше. Сейчас волонтерам необходимо оплатить две операции и содержание животного в клинике, а это около 30 тысяч рублей.

— Я очень верю, что чудеса перед новым годом случаются, пусть это чудо случится и у Кирюши! — говорят волонтеры.

Если вы хотите помочь собаке Кире, можно перевести деньги на карту 5469 4400 2085 9337 или привести лично по адресу: улица Красный проспект 169/1. Животное записано на Ирину Аникину.

В Новосибирске собаке без лапы сделали дорогостоящую операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Верю, что чудеса перед Новым годом случаются»: собаке с ампутированной лапой нужна помощь
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