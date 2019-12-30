«Верю, что чудеса перед Новым годом случаются»: собаке с ампутированной лапой нужна помощь
Волонтеры приюта для бездомных животных «Территория пушистых» просят помочь собаке Кире. Ей сделали дорогостоящую операцию по ампутации загноившейся лапы. Процедура стоила 17 тысяч рублей, также один день стационара — это еще 2 тысяч рублей. Пока собаку нельзя вернуть в приют, потому что рана должна быть стерильна. Это уже вторая операция по ампутации. Первая обошлась в 9 тысяч рублей.
— История этой собаки очень печальна. Жила Кирюша вместе с семью своими щенками на трассе. Видимо, именно там она потеряла часть передней лапы. Кирюша упорно пыталась встать на эту на то, что осталось от лапки, и регулярно травмировала ее, — рассказывает Алена Святова КП-Новосибирск. — Киру прооперировали: ампутировали лапу и стерилизовали. Казалось бы проблемы животного позади. Но так как Кирюша — возрастная собака, заживление лапы после ампутации проходило тяжело, и начались осложнения.
Волонтеры просят помочь оплатить дорогостоящую операцию и лечение животного в клинике.
Прооперированная лапа загноилась, швы разошлись. Экстренно животное доставили на стационарное лечение в клинику «Ветлекарь»: лапу ампутировали еще выше. Сейчас волонтерам необходимо оплатить две операции и содержание животного в клинике, а это около 30 тысяч рублей.
— Я очень верю, что чудеса перед новым годом случаются, пусть это чудо случится и у Кирюши! — говорят волонтеры.
Если вы хотите помочь собаке Кире, можно перевести деньги на карту 5469 4400 2085 9337 или привести лично по адресу: улица Красный проспект 169/1. Животное записано на Ирину Аникину.
В Новосибирске собаке без лапы сделали дорогостоящую операцию.
ИСТОЧНИК KP.RU