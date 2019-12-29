2019-12-29T17:21:11+03:00
Происшествия

«От удара вылетели все стекла»: в Новосибирске автобус столкнулся с фурой

Сообщается, что жертв нет
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске автобус столкнулся с фурой.В Новосибирске автобус столкнулся с фурой.
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В воскресенье вечером, 29 декабря, у дома №9 на улице Толмачевская произошло ДТП. Там автобус №18 столкнулся с фурой. Удар был такой силы, что у него вылетели все стекла в дверях. Как сообщают очевидцы, автобус ехал без пассажиров. О пострадавших неизвестно. Видео того, что осталось от пассажирского транспорта опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Происшествие серьезно затруднило движение по Толмачевской в районе остановки «Хилокская» в обоих направлениях, — сообщают водители в паблике.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ДПС.

— Тут замес конкретный, просто жесть, — прокомментировали автомобилисты, которые ехали мимо места ДТП.

— Гололед такой что машину постоянно тащи, даже на полном приводе ездить страшно. Где посыпка? Снег соскребли и теперь коньки одевать?

— У автобуса от удара все стекла и двигатель вылетели.

Как рассказали КП-Новосибирск в полиции, автобус буксировал эвакуатор, в какой-то момент он отцепился и столкнулся с фурой. Людей, в том числе и водителя, в автобусе не было.

В Новосибирске автобус столкнулся с фурой .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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