«От удара вылетели все стекла»: в Новосибирске автобус столкнулся с фурой
В воскресенье вечером, 29 декабря, у дома №9 на улице Толмачевская произошло ДТП. Там автобус №18 столкнулся с фурой. Удар был такой силы, что у него вылетели все стекла в дверях. Как сообщают очевидцы, автобус ехал без пассажиров. О пострадавших неизвестно. Видео того, что осталось от пассажирского транспорта опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Происшествие серьезно затруднило движение по Толмачевской в районе остановки «Хилокская» в обоих направлениях, — сообщают водители в паблике.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ДПС.
— Тут замес конкретный, просто жесть, — прокомментировали автомобилисты, которые ехали мимо места ДТП.
— Гололед такой что машину постоянно тащи, даже на полном приводе ездить страшно. Где посыпка? Снег соскребли и теперь коньки одевать?
— У автобуса от удара все стекла и двигатель вылетели.
Как рассказали КП-Новосибирск в полиции, автобус буксировал эвакуатор, в какой-то момент он отцепился и столкнулся с фурой. Людей, в том числе и водителя, в автобусе не было.
В Новосибирске автобус столкнулся с фурой .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU