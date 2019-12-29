Погода на январь в Новосибирске: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-29T12:53:26+03:00

Прогноз на праздники вас порадует: погода на январь в Новосибирске будет теплой

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Какой будет погода на январь в Новосибирске - один из важных вопросов, который волнует многих перед новогодними праздниками. Спешим вас порадовать: сильных морозов не ожидается.

- Погода в новогодние праздники будет очень комфортной для прогулок, - пояснил Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра. - Причем волна потепления начнется уже с 30 декабря - днем в понедельник будет минус 7 - минус 9 градусов.

По данным гидрометцентра России, днем 31 декабря будет минус 10 градусов, а ночью - минус 12 градусов. Днем 1 января будет минус 5 градусов, 2 и 3 января начнется оттепель и воздух прогреется до 0 градусов. А 4 января немного похолодает до минус 3 градусов. При этом ожидаются снегопады.

По данным портала «Яндекс», с 5 января похолодание немного усилится: 5 января будет минус 9 градусов, 6 и 7 января, в Рождество, - минус 10 градусов. С 8 по 12 января будет минус 14 - минус 16 градусов, с 13 по 16 января - минус 11 - минус 13 градусов. 17 января ожидается минус 17 градусов, а 18 января и в Крещение - минус 19 градусов. А потом вплоть до конца месяца - минус 15 - минус 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU