2019-12-28T15:22:45+03:00
Общество

«Ситуация страшная»: троллейбус застрял на путях, пытаясь объехать пробку

Выталкивать его пришлось водителям и пассажирам
Татьяна СОЛОВОВА
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Спасать троллейбус помогали все.Спасать троллейбус помогали все.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В субботу, 28 декабря, ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев: там на путях застрял троллейбус, который пытался объехать пробку.

- Ситуация страшная! Пробка более часа, и водитель троллейбуса решается на аккумуляторе проехать, чтобы довезти замёрзших пассажиров других троллейбусов и трамваев, - рассказывает сибирячка на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - До ближайшей остановки далеко, мест обогрева нет, движение парализовано в обе стороны. Но подъём в горку на трамвайных путях опасен, постоянно стаскивает на автомобили, попавшие в ДТП.

К счастью, на выручку пришли другие водители и пассажиры: когда троллейбус застрял на путях, они помогали его выталкивать. Водитель джипа и вовсе прикрепил к своему авто трос и вытягивал троллейбус.

- Хотелось аплодировать, как при посадке самолёта, - пишет сибирячка.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю:

- Мы едины только в беде. Парадокс, но общая цель сближает.

Троллейбус застрял на путях, пытаясь объехать пробку: вытаскивать его пришлось водителям и пассажирам.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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