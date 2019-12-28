«Молодцы, мужики»: новосибирские гаишники толкали замерзшую на морозе «шестерку»
Пришедшие в Новосибирск морозы доставили много неприятностей и водителям, и пешеходам. Попал в неприятности и водитель ВАЗ-2106: его «Жигули» просто заглохло на холоде на перекрёстке улиц Державина и Советской. На выручки сибиряку пришли гаишники:
- Экипаж ГИБДД помог водителю ВАЗ-2106 завести заглохший автомобиль, подтолкнув его, - написал очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и выложил видео. - Всегда говорил и буду говорить: в ДПС работают такие же люди, как и везде. Есть плохие, а есть и хорошие!
Пользователи соцсетей поступок сотрудников ГИБДД оценили:
- Молодцы, мужики!
- Красавчики! Просто герои!
- Уважение друг к друг – вот, чего нам всем не хватает в независимости от того, какая у тебя профессия. Все мы люди, поэтому должны помогать в любой ситуации. Экипажу ДПС - респект, молодцы, показали пример остальным!
Гаишники толкали заглохший на морозе ВАЗ-2106.
ИСТОЧНИК KP.RU