«Молодцы, мужики»: новосибирские гаишники толкали замерзшую на морозе «шестерку»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-28T10:55:01+03:00

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Пришедшие в Новосибирск морозы доставили много неприятностей и водителям, и пешеходам. Попал в неприятности и водитель ВАЗ-2106: его «Жигули» просто заглохло на холоде на перекрёстке улиц Державина и Советской. На выручки сибиряку пришли гаишники:

- Экипаж ГИБДД помог водителю ВАЗ-2106 завести заглохший автомобиль, подтолкнув его, - написал очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и выложил видео. - Всегда говорил и буду говорить: в ДПС работают такие же люди, как и везде. Есть плохие, а есть и хорошие!

Пользователи соцсетей поступок сотрудников ГИБДД оценили:

- Молодцы, мужики!

- Красавчики! Просто герои!

- Уважение друг к друг – вот, чего нам всем не хватает в независимости от того, какая у тебя профессия. Все мы люди, поэтому должны помогать в любой ситуации. Экипажу ДПС - респект, молодцы, показали пример остальным!

Гаишники толкали заглохший на морозе ВАЗ-2106.

ИСТОЧНИК KP.RU