2019-12-28T10:55:01+03:00
Общество

«Молодцы, мужики»: новосибирские гаишники толкали замерзшую на морозе «шестерку»

Поступок сотрудников ГИБДД оценили в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Гаишники помогли водителю заглохшей легковушки.Гаишники помогли водителю заглохшей легковушки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Пришедшие в Новосибирск морозы доставили много неприятностей и водителям, и пешеходам. Попал в неприятности и водитель ВАЗ-2106: его «Жигули» просто заглохло на холоде на перекрёстке улиц Державина и Советской. На выручки сибиряку пришли гаишники:

- Экипаж ГИБДД помог водителю ВАЗ-2106 завести заглохший автомобиль, подтолкнув его, - написал очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и выложил видео. - Всегда говорил и буду говорить: в ДПС работают такие же люди, как и везде. Есть плохие, а есть и хорошие!

Пользователи соцсетей поступок сотрудников ГИБДД оценили:

- Молодцы, мужики!

- Красавчики! Просто герои!

- Уважение друг к друг – вот, чего нам всем не хватает в независимости от того, какая у тебя профессия. Все мы люди, поэтому должны помогать в любой ситуации. Экипажу ДПС - респект, молодцы, показали пример остальным!

Гаишники толкали заглохший на морозе ВАЗ-2106.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый год под водой: Дед Мороз в дельфинарии накормил акул и скатов
«Молодцы, мужики»: новосибирские гаишники толкали замерзшую на морозе «шестерку»
«Устал светить всю ночь»: в Новосибирске загорелся уличный фонарь
Эти лайки достойны лайков: породистые собаки станут моделями на благотворительной фотосессии
«Он еще и посмеялся»: альфонс сыграл свадьбу с другой на деньги брошенной невесты
«Виноват знак»: два такси «Uber» столкнулись на перекрестке в Новосибирске
«Все усы коту обрезала»: ветеринара обвинили в издевательствах над животными
«Плохой подарок на Новый год»: иномарка загорелась на левом берегу в Новосибирске
В холода новосибирских водителей напоят на трассе чаем
«Зачем выкидывать на улицу людей»: сибиряк ужаснулся тем, как нетрезвого мужчину выгнали из автобуса
Возможна потеря памяти: в Новосибирске ищут пенсионерку в норковой шубе
Банду, грабившую компьютерные клубы с игрушечными пистолетами, отдали под суд
Как порадовать Мышиного короля, или В чем встретить грядущий Новый год
Танцуют все: в Новосибирске прошел «Первый зимний» флешмоб
«Мы знаем путь к выздоровлению короче, быстрее, эффективнее»
Вандалы срезали верхушку елки около районной администрации
Кто приходит на помощь алкоголикам и наркозависимым людям, когда от них отворачиваются даже родственники?
«Убийство», за которое новосибирец отсидел 2 года, оказалось суицидом
Бесплатный проезд в Новосибирске: где школьникам не придется платить в Новый год
Рождество 2020 в Новосибирске: дети могут поучаствовать в конкурсе рисунков
Гало в предновогоднем Новосибирске: смотрим красивые фото и радуемся морозу
«Не повезло с утра»: автомобиль перевернулся на крышу в Новосибирске
Сильно хотелось кушать: сибирячка ради булочки приставила к горлу нож
«Сногсшибательно танцуешь лицом»: мимика звезды тверка позабавила соцсети