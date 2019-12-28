2019-12-28T06:15:04+03:00
Происшествия

«Виноват знак»: два такси «Uber» столкнулись на перекрестке в Новосибирске

К счастью, никто не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Такси столкнулись на улице Татьяны Снежиной.Такси столкнулись на улице Татьяны Снежиной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ночью в субботу, 28 декабря, серьезная авария произошла у дома №41 на улице Татьяны Снежиной: там столкнулись два такси с логотипами «Uber».

- Водитель KIA Rio двигался прямо в сторону ТЦ «Панорама» и не уступил дорогу «Шкоде», поворачивавшей по главной налево в сторону Волочаевской, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Причиной ДТП стал отсутствующий знак 8.13 (направление главной дороги) у дома №43 на улице Татьяны Снежиной.

Как уверяют очевидцы, оба таксиста были уверены, что двигаются по главной, из-за чего и случилось столкновение. К счастью, никто не пострадал.

- У «Шкоды» треснул передний бампер, у KIA повреждены обе правые двери, - добавляют в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее ДТП:

- Виноваты дорожники: кто там за знаки отвечает?

- ГИБДД виновата! – пишут сейчас комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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