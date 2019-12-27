Танцуют все: в Новосибирске прошел «Первый зимний» флешмоб

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-27T14:13:16+03:00

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В преддверии новогодних праздников в Новосибирске прошла интересная акция. Десятки молодых людей вышли на площади перед кинотеатром «Победа» и оперным театром и начали танцевать. Таким образом, творческая молодежь хотела привлечь внимание к любимому городу и показать, что ничего так хорошо не помогает согреться в холодную сибирскую зиму, как время, проведенное с пользой в компании близких по духу людей.

Творческая молодежь хотела привлечь внимание к любимому городу. Фото: Анастасия Журавлева

— Мы называем этот флешмоб — «Первый Зимний». Одной из основных целей всего этого — показать, что в Сибири классные снег, погода, театры, кинотеатры и, конечно, люди. Пока все поют «Новый год, уходи!» творческие люди Новосибирска скандируют «Новый год, приходи!», — уверяет Анастасия Журавлева, одна из организаторов флешмоба. — Еще, это в каком-то смысле, «приглашение» в наш город. Ведь Новосибирск — это огромные возможности для зимнего отдыха, прекрасных новогодних каникул и воплощения самых невероятных творческих идей. Мы считаем, что о нем должен знать весь мир!

«Первый Зимний» флешмоб дал старт новому неформальному движению «Топим за Новосибирск!». Фото: Анастасия Журавлева

Танцевали сибиряки под композицию новосибирских музыкантов OFB akaOffbeatOrchestra («ПатиРакеты»). Видеоролик с танцами молодых людей был подготовлен Студией Телевизионных Решений «Гамма».

Новосибирск — это огромные возможности для зимнего отдыха. Фото: Анастасия Журавлева

В Новосибирске прошел Первый зимний флешмоб.

ИСТОЧНИК KP.RU