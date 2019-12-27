«Не повезло с утра»: автомобиль перевернулся на крышу в Новосибирске
Утро пятницы, 27 декабря, не для всех выдалось морозным и солнечным. Каршеринговый автомобиль перевернулся на крышу в Кировском районе города Новосибирска. Видео с участием лежачей машины появилось в социальных сетях.
— На улице Сибиряков-Гвардейцев, напротив дома №49, каршеринговый автомобиль перевернулся на крышу. Других участников не замечено, — сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
На месте происшествия работают полиция и скорая медицинская помощь. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Кроме того, движение в сторону площади Кирова затруднено по одной полосе.
Сибиряки начали предполагать в комментариях почему такое могло произойти:
— Не повезло просто водителю с утра.
— Скорее всего, по рельсам летел.
— Все из-за колеи! Она там уже больше года.
Автомобиль перевернулся на крышу.
ИСТОЧНИК KP.RU