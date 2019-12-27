2019-12-27T09:09:29+03:00
Происшествия

«Не повезло с утра»: автомобиль перевернулся на крышу в Новосибирске

По предварительной информации пострадавших нет
Анна ПАШАГИНА
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На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: "Инцидент Новосибирск"На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Утро пятницы, 27 декабря, не для всех выдалось морозным и солнечным. Каршеринговый автомобиль перевернулся на крышу в Кировском районе города Новосибирска. Видео с участием лежачей машины появилось в социальных сетях.

— На улице Сибиряков-Гвардейцев, напротив дома №49, каршеринговый автомобиль перевернулся на крышу. Других участников не замечено, — сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На месте происшествия работают полиция и скорая медицинская помощь. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет. Кроме того, движение в сторону площади Кирова затруднено по одной полосе.

Сибиряки начали предполагать в комментариях почему такое могло произойти:

— Не повезло просто водителю с утра.

— Скорее всего, по рельсам летел.

— Все из-за колеи! Она там уже больше года.

Автомобиль перевернулся на крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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