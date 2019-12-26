«Толик любит всех»: фото дружелюбного мопса в костюмчиках умилили соцсети

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-26T19:01:33+03:00

Хозяева уверяют: наряды собака обожает. Более того, у пса даже есть также тёплый зимний пуховик

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Мопс Толик - домашний питомец сибирячки Надежды Лебедевой. А теперь - еще и любимец подписчиков группы «МОПСЫ»,: именно туда хозяйки выложила фото собаки в костюмчиках, которые умилили соцсети.

Как вам такой пуховик? Фото: личный архив.

— Наш Анатолий родился 10 июня 2018 года, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка мопса Надежда Лебедева. — Муж о нем мечтал четыре года, всегда просил его завести, я сначала сопротивлялась, а потом решилась. И очень этому рада!

Собака любит путешествовать. Фото: личный архив.

По словам Надежды, Анатолий очень любит путешествовать на машине и самолёте, любит Алтайские горы. Два раза он катался на подъёмнике: в Манжероке на Алтае и в Москве на Воробьевых горах. Живёт Анатолий с двумя котами — Сергеем и Владимиром.

Пес дружит с котом. Фото: личный архив.

— Он очень любит их гонять, но иногда они сладко вместе спят. Новогоднюю ёлку очень охраняет, не даёт котам скидывать игрушки с неё. Костюмы обожает, у него есть также тёплый зимний пуховик. Спит исключительно на кровати, на одной подушке со своим хозяином. Очень любит детей и вообще Толик любит всех!

Толик охраняет елку. Фото: личный архив.

ИСТОЧНИК KP.RU