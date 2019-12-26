2019-12-26T19:25:24+03:00
Общество

«Он не знает, как это — бежать»: волонтеры спасают породистого щенка с парализованными лапами

У пса редкое заболевание — синдром плавунца
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирские зооактивисты помогают щенку с синдромом плавунца. Фото: База реабилитации животных НСО КольцовоНовосибирские зооактивисты помогают щенку с синдромом плавунца. Фото: База реабилитации животных НСО Кольцово
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Новосибирские зооактивисты помогают щенку с редкой болезнью — синдромом плавунца. Ардан — так зовут малыша — прибыл к нам он на поезде из Улан-Удэ, после того, как местные волонтеры обратились за помощью в Базу реабилитации животных НСО в Кольцово.

— Синдром плавунца — достаточно частая патология среди породистых щенков. Он выражается в том, что у животного полностью атрофированы задние лапки и мышцы тазобедренного сустава. Маленький щеночек буквально не знает, как это — бежать навстречу людям, шалить в доме и играть с другими собаками. Но у Ардана прогнозы очень перспективные: мы верим, что когда-нибудь он сможет сам ходить на своих лапках! А пока он проходит у нас лечение: ему делают массаж, разгоняя в лапках кровь и повышая эластичность мышц. Щенок кушает специальный корм и посещает реабилитолога. А когда курс массажей закончится — Ардан отправится на занятия по плаванию в бассейн, построенный для щенков с проблемами опорно-двигательного аппарата, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Батуева, руководитель Базы реабилитации животных НСО Кольцово. — Вообще, сам по себе, этот малыш — очень харизматичный. А его стойкость достойна быть примером для многих отчаявшихся людей. К тому же, Ардан обожает все контролировать — у него на все есть свое «мнение». Но он все равно очень ориентирован на общение с человеком: любит и взрослых людей, и детей.

Ему делают массаж, разгоняя в лапках кровь и повышая эластичность мышц. Фото: База реабилитации животных НСО Кольцово

Ему делают массаж, разгоняя в лапках кровь и повышая эластичность мышц. Фото: База реабилитации животных НСО Кольцово

По словам Анастасии, лечение пса — дело не из дешевых. Поэтому, все, кто желает помочь ему и другим обитателям базы, могут связаться с волонтерами через соцсети или приехать туда лично. Сотрудники базы реабилитации будут рады любой помощи от неравнодушных сибиряков!

Его стойкость достойна быть примером для многих отчаявшихся людей. Фото: База реабилитации животных НСО Кольцово

Его стойкость достойна быть примером для многих отчаявшихся людей. Фото: База реабилитации животных НСО Кольцово

Волонтеры спасают породистого щенка с парализованными лапами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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