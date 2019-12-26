2019-12-26T10:11:58+03:00
Происшествия

Трамваям не проехать: в Новосибирске на путях столкнулись две иномарки

К счастью, никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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Из-за столкнувшихся авто образовалась пробка.Из-за столкнувшихся авто образовалась пробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В четверг, 26 декабря, на улице Сибиряков-Гвардейцев напротив дома №52 столкнулись BMW Z3 и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Видео с аварией очевидец выложил в группу «Новосибирская служба эвакуации “АСТ-54”».

По его словам, причиной столкновения стала неумелая езда по рельсам одного из участников ДТП. Столкнувшиеся машины блокировали движение трамваев в оба направления, а также затруднили проезд по Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Мира.

В комментариях подписчики бурно отреагировали на езду автомобилистов по рельсам:

— Повесили бы уже камеру над рельсами. А то едешь в своей полосе и гадаешь - вынесет проскакуна на тебя или нет...

— Клоуны, мягко сказано.

— Запретить «БМВ» ездить в городе. А то тут вчера многие фуру хаяли, что на рельсы залезла.

— Пора запретить тупящих на дороги выпускать, тогда и пробок не будет и по рельсам ездить не придётся.

В Новосибирске на трамвайных путях столкнулись две иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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