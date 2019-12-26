2019-12-26T09:35:17+03:00
Происшествия

В Новосибирске ищут жуликов, потративших с чужой карты 71 тысячу рублей

Мошенники делали покупки в разных магазинах
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Те самые жулики. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.Те самые жулики. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Новосибирские полицейские просят новосибирцев помочь мошенников, которые рассчитывались в магазинах чужой банковской картой.

- В преступлении подозреваются двое мужчин: во время покупок в магазине они попали на камеру видеонаблюдения, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Тратили жулики деньги с карты в абсолютно разных магазинах: шопинг у них занял 3 часа - с 11.0 до 14.00. На покупки ушла кругленькая сумма - 71 тысяча рублей.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Правоохранители просят всех, узнал людей на видео и знают что-либо об их местонаходении, обратиться в полицию по телефонам: (383)232-15-07, 8-952-920-7054, 8- 983-321-85-52.

Жулики потратили с чужой карты 71 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Грузовик приуныл»: на Шлюзе заметили автомобиль, который почти упал в ручей
«Запах — ужас»: сибирячке продали банку тухлой икры
Трамваям не проехать: в Новосибирске на путях столкнулись две иномарки
В Новосибирске ищут жуликов, потративших с чужой карты 71 тысячу рублей
Красота или колхоз: украшенный мишурой троллейбус вызвал споры в соцсетях
«Не дожил до Нового года»: В центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина
«Из-за алкаша восемь квартир пострадало»: пожарные несколько часов тушили огонь в жилом доме
«Хочется леща дать такому ребенку!»: работницу торгового центра возмутили писающие дети
Новосибирские риэлторы: ипотека падает, но вытесняет наличные
«Просто шли мимо»: сибирячка с мужем почистили для детей горку от снега и стали героями соцсетей
«Жрете всякую гадость!»: сибирячка купила роллы с пластмассовой начинкой
«Забрал моё место - забери мою болезнь»: сибиряк пожаловался на водителей, занявших парковку для инвалидов
«Домой охота»: сибирякам пришлось толкать увязший в снегу автобус
«Я также хочу»: реакция йорка на сугробы позабавила соцсети
«Какой резвый погрузчик»: экскаватор въехал ковшом в дорогую иномарку
Врачи рассказали о состоянии пенсионерки, упавшей на рельсы в новосибирском метро
Новосибирские пациенты могут остаться без лекарств из-за новой системы закупок
Устал ремонтировать: сибиряк облил свою машину бензином и поджег
В Новосибирске в километровой пробке застряла скорая и полиция
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года: что увидят в небе новосибирцы?
«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя
Светлые крысы добрее, а серых нельзя держать в клетках: ученые рассказали, как приручить символ 2020 года