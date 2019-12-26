В Новосибирске ищут жуликов, потративших с чужой карты 71 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-26T09:35:17+03:00

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Новосибирские полицейские просят новосибирцев помочь мошенников, которые рассчитывались в магазинах чужой банковской картой.

- В преступлении подозреваются двое мужчин: во время покупок в магазине они попали на камеру видеонаблюдения, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Тратили жулики деньги с карты в абсолютно разных магазинах: шопинг у них занял 3 часа - с 11.0 до 14.00. На покупки ушла кругленькая сумма - 71 тысяча рублей.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Правоохранители просят всех, узнал людей на видео и знают что-либо об их местонаходении, обратиться в полицию по телефонам: (383)232-15-07, 8-952-920-7054, 8- 983-321-85-52.

Жулики потратили с чужой карты 71 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU