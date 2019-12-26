2019-12-26T07:51:41+03:00
Происшествия

«Не дожил до Нового года»: В центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина

Его тело обнаружили после того, как потушили огонь
Ульяна ДЖАНКОВА
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В центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина. Фото: стоп-кадрВ центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина. Фото: стоп-кадр
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В четверг утром, 26 декабря, в центре Новосибирска около станции метро «Красный проспект» загорелась квартира. Все случилось на пятом этаже дома №70 по улице Красный проспект. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. После того, как огонь потушили, в квартире нашли тело мужчины. Он погиб.

— Информация о погибшем пока нет. На месте работали 5 единиц техники и 14 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Соседние квартиры не пострадали.

Предположительно, мужчина отравился дымом.

Видео с места ЧП опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Один из подписчиков сообщил, что одна из версий пожара — поджог. Истинную причину пожара установят дознаватели.

— Жаль, совсем немного не дотянул до Нового года, — посочувствовали подписчики паблика в комментариях.

В центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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