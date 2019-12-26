«Не дожил до Нового года»: В центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина
В четверг утром, 26 декабря, в центре Новосибирска около станции метро «Красный проспект» загорелась квартира. Все случилось на пятом этаже дома №70 по улице Красный проспект. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. После того, как огонь потушили, в квартире нашли тело мужчины. Он погиб.
— Информация о погибшем пока нет. На месте работали 5 единиц техники и 14 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Соседние квартиры не пострадали.
Предположительно, мужчина отравился дымом.
Видео с места ЧП опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Один из подписчиков сообщил, что одна из версий пожара — поджог. Истинную причину пожара установят дознаватели.
— Жаль, совсем немного не дотянул до Нового года, — посочувствовали подписчики паблика в комментариях.
В центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU