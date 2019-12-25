2019-12-25T18:04:38+03:00
Общество

Светлые крысы добрее, а серых нельзя держать в клетках: ученые рассказали, как приручить символ 2020 года

По словам специалистов, грызуны могут быть очень интересными питомцами
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирские ученые рассказали о том, как «приручить» крысу. Фото: Александра Федосеева/ "Наука в Сибири"Новосибирские ученые рассказали о том, как «приручить» крысу. Фото: Александра Федосеева/ "Наука в Сибири"
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Новосибирские ученые рассказали о том, как «приручить» символ наступающего 2020 года. Специалисты вспомнили о результатах исследований и экспериментов, проводившихся с грызунами в исследовательском центре СО РАН.

— В нашей лаборатории занимались выведением ручной и агрессивной популяций крыс. Это делалось с помощью такого эксперимента: грызунов делили на две группы, в зависимости от того, как они относятся к человеку. Определялось это при помощи теста «на перчатку»: ученый протягивал в клетку, где сидит крыса, руку в защитной перчатке. Реакция животного может быть положительной — зверек проявляет исследовательский интерес и подходит к руке, или отрицательной — крыса, обороняясь, нападает на перчатку. Так выявлялся уровень агрессивности грызуна, — сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири». — Однако у этого эксперимента был еще один занимательный эффект: среди потомства крыс, участвовавших в данном опыте, стали появляться животные с необычным окрасом. У ручных крыс рождались детеныши с белым телом и серой головой, а у агрессивных — с черной шерстью. И, несмотря на то, что серые крысы преобладают в обеих группах, все же удалось установить, что в среднем ручные крысы светлее агрессивных.

ученые утверждают, что серые ручные крысы могут стать очень интересными домашними питомцами. Фото: Александра Федосеева/ "Наука в Сибири"

ученые утверждают, что серые ручные крысы могут стать очень интересными домашними питомцами. Фото: Александра Федосеева/ "Наука в Сибири"

Кроме того, ученые утверждают, что серые ручные крысы могут стать очень интересными домашними любимцами. Но, чтобы умные грызуны лучше проявляли свои способности, лучше не держать их в клетке, по крайней мере — не постоянно. Если крыса живет в доме не в клетке, то как правило, она отыскивает там личный уголок, где обустраивает гнездо. Кроме того, в таком случае, крысы, точно также как собаки и кошки, будут следовать за хозяином по пятам на кухню, в ожидании того, что их покормят. Нуждаются хвостатые питомцы также во внимании и ласке от своих хозяев. Кстати, именно из-за тяги ручных крыс к общению с людьми, бывшие обитатели лаборатории, которые уже не принимают участия в экспериментах, часто «съезжают» на постоянное место жительства домой к самим ученым или их знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Светлые крысы добрее, а серых нельзя держать в клетках: ученые рассказали, как приручить символ 2020 года
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