2019-12-25T13:12:04+03:00
Общество

Крупная компания из Новосибирска помогла украсить городские детские сады к Новому году

Новосибирская компания, работающая под брендом NL International, передала 19 детским садам Новосибирска комплекты новогодних украшений. Каждый детский сад получил по 25 комплектов новогодних елочных шаров
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- Мы понимаем, как важно организовать малышам праздник, ведь они искренне верят в новогоднее чудо. И мы, взрослые, можем им это чудо подарить. Поэтому мы решили закупить красивые новогодние шары и передать их в городские детские сады, - рассказала генеральный директор NL International Олеся Баль.

Передать новогодние игрушки в детские сады помог депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко.

- Мы всегда рады сотрудничеству с компаниями, которые ведут активную социальную политику, ведь для бизнеса важно инвестировать не только в свои производственные мощности, в свои активы, но и в социальную сферу. В нашем городе NL International давно зарекомендовала себя как одна из компаний с активной социальной позицией. Поэтому мы с удовольствием поддержали очередной проект, - отметил Евгений Яковенко.

Компания NL ведет активную социальную политику. В 2007 году учредителями NL International был основан детский благотворительный фонд «Солнечный город», которому сотрудники и менеджеры компании регулярно оказывают поддержку. В 2018 году компания стала генеральным партнером Сибирского фестиваля бега (полумарафон Раевича). В том же году компанией была запущена масштабная спортивная акция NL Sport, направленная на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди сотрудников. В 2019 году генеральный директор компании Олеся Баль была номинирована на премию «Человек года» за ведение социально ответственного бизнеса и новые благотворительные программы фонда «Солнечный город».

NL International - международная компания со штаб-квартирой в Новосибирске и дочерними предприятиями в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Украине и Прибалтике. В ассортименте компании - более 450 наименований продукции, в том числе пищевые добавки, косметика, бытовая химия.

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