Похмелье после Нового года: советы диетолога, как избавиться от него

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-25T09:55:57+03:00

Похмелье после Нового года - симптом, от которого можно легко избавиться благодаря рекомендациям медика

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Похмелье после Нового года знакомо многим, но, как уверяют доктора, весело отдохнуть в новогоднюю ночь и не страдать утром вполне реально. Для этого даже не нужно отказываться от алкоголя и калорийной пищи. Достаточно правильно накрыть новогодний стол.

— Помимо похмелья, на утро добавляются еще боли и тяжесть в животе. По большей части виной этому количество съеденного. Очень большая ошибка многих женщин — садиться на диету за неделю-две перед торжеством, либо целый день голодать 31 декабря и уже ночью буквально накидываться на еду. Такой результат приведет впоследствии только к набору лишних килограммов, — уверена Оксана Герасименко.

Как предотвратить похмелье?

1. Покупайте один сорт красного или один сорт белого вина. В разных сортах разные танины и вещества, которые могут дать неприятные последствия.

2. Не пейте натощак. И вообще не голодайте 31 декабря! Позавтракайте и пообедайте. Это спасет вас и от переедания и от перепивания!

3. Пейте больше воды. Есть вообще такое правило — выпил порцию алкоголя, выпил полстакана воды. Это позволит разбавить в крови алкоголь и снимет интоксикацию.

Как избавиться от похмелья?

Если вы все таки хватили лишнего и с утра уже начали жалеть о проведенном празднике — не стоит «опохмеляться» слабоалкогольными напитками. Лучше последовать совету врача-диетолога и восстановить баланс организма с помощью определенных продуктов и напитков.

1.Яйца

После похмелья зачастую или совсем нет аппетита, или же наступает голод, который заставляет съесть все, что видите. Поэтому к любимым блюдам добавьте несколько яиц. Они содержат цистеин — аминокислоту, которая разрушает ацетальдегид в печени, уровень которого повышен вследствие потребления алкоголя.

Желток яйца содержит фермент глутатион, благодаря которому организм очень быстро восстанавливает силы после похмелья.

2.Спаржа

По данным исследования, потребление спаржи оказывает благотворное влияние на здоровье. Когда мы потребляем алкоголь, в наш организм попадает немало токсинов, которые особенно вредны для печени.

С другой стороны свежая спаржа содержит аминокислоты, которые помогают очистить печень. Поэтому ешьте их каждый раз, после того, как вы потребляли алкоголь.

3.Шоколад

Шоколад имеет доказанные преимущества для здоровья при потреблении в умеренных количествах и с большим содержанием какао. Кроме того, вкусный десерт может быть и вашим спасением от похмелья. Употреблять его можно даже как горячий шоколад. Ясно одно, после него будет повышаться уровень вашей энергии.

4.Чай из мяты с имбирем

Один из самых распространенных недугов при похмелье — тошнота. Чтобы облегчить этот симптом, пейте чай с мятой и кусочком свежего имбиря. Этот дуэт освобождает от негативных последствий и действует как противовоспалительное и восстанавливающее средство.

5. Рассол

Сколько бы вы не шутили про похмелье и рассол, но это средство на самом деле является одним из лучших методов лечения при похмелье. Сок помогает восстановить уровень электролитов и снижает даже желудочные боли.

6.Бананы, крендели и другие соленые закуски

В сочетании или по отдельности, эти продукты помогут вам быстро выбраться из похмельной ловушки. Они с высоким содержанием натрия и калия, и помогают восстановить уровень электролитного баланса.

7. Свежий фруктовый сок

Когда вы страдаете от похмелья, фруктовый сок из цитрусовых или ваших любимых фруктов может значительно облегчить симптомы. Фруктовый сахар помогает естественному повышению уровня энергии в организме, а также увеличивает скорость, с которой организм выводит токсины.

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ИСТОЧНИК KP.RU