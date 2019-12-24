Под Новосибирском мошенники подожгли уже сгоревший автокран ради страховки в 90 миллионов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-24T16:15:15+03:00

Однако их план не сработал: «страховщики» обнаружили обман и обратились к правоохранителям

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В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела четырех мошенников, пытавшихся обмануть страховую компанию. Они пытались получить страховую компенсацию за давно сгоревший автокран, который они застраховали по поддельным документам как новый.

— Участники преступной группировки приобрели в Башкортостане неподлежащий восстановлению автокран за 100 тысяч рублей и перевезли его в поселок Коченево. Один из членов группировки дал взятку в 50 тысяч рублей сотруднику ГИБДД и с его помощью поставил этот кран на учет как исправный, после чего обратился в страховую компанию и заключил с ней договор, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области. — После этого злоумышленники нашли кран исправный автокран, внешне похожий на тот, который они перевезли из Башкортостана и поменяли им номера и дали осмотреть сотруднику страховой компании. На этом этапе никакого подвоха он не заподозрил и заключил договор страхования.

Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроков до 10 лет. Фото: ГУ МВД по НСО

После этого изобретательные мошенники подожгли уже сгоревший кран и, выдавая эти события за страховой случай, попытались получить от компании выплату в размере 90 миллионов рублей. Однако провернуть столь замысловатую аферу им все же не удалось: «страховщики» обнаружили обман и обратились к правоохранителям.

Всего, по информации облпрокуратуры, в состав группы входило шесть человек. Однако следователям удалось установить только личности пятерых. При этом один из них находится в федеральном розыске, а еще четверо теперь пойдут под суд по части 3 статьи 30, части 4 стать 159.5 УК РФ (покушении на мошенничество в сфере страхования организованной группой в особо крупном размере).

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска. За совершенные преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроков до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU