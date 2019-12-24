2019-12-24T14:58:12+03:00
Происшествия

Под Новосибирском произошло массовое ДТП с фурами: погиб водитель «Тойоты»

В кювет съехали три грузовых автомобиля и универсал «Toyota Probox»
Алена КУЛЕШОВА
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Днем в Новосибирске ДТП в Чулымском районе произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"Днем в Новосибирске ДТП в Чулымском районе произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"
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Днем в Новосибирске ДТП в Чулымском районе произошло массовое ДТП. Сразу несколько аварий случилось на трассе Р-254 около села Кокошино. В кювет съехали три грузовых автомобиля и универсал «Toyota Probox».

— Столкнулись тягач и с прицепом и универсал «Toyota». Пока разбирали последствия ДТП и перекрыли трассу, в тягач «Freightliner» буквально влетел семитонный «Volvo», водитель которого, судя по всему, получил определенные травмы, — передает слова очевидцев паблик «АСТ-54» Вконтакте.

В кювет съехали три грузовых автомобиля и универсал «Toyota Probox». Фото: "АСТ-54"

В кювет съехали три грузовых автомобиля и универсал «Toyota Probox». Фото: "АСТ-54"

По предварительным данным, зачинщиками аварии стали «МАЗ» и «Toyota»: в результате столкновения погиб водитель универсала. Остальные машины «присоединились» к массовому ДТП, когда пытались объехать уже столкнувшиеся автомобили.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что по данному делу, в настоящее время проводится проверка.

Остальные машины «присоединились» к массовому ДТП, когда пытались объехать уже столкнувшиеся автомобили.Фото: "АСТ-54"

Остальные машины «присоединились» к массовому ДТП, когда пытались объехать уже столкнувшиеся автомобили.Фото: "АСТ-54"

— По предварительной информации, грузовик выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб водитель «Toyota», — сообщили в МВД. — На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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