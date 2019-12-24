Под Новосибирском произошло массовое ДТП с фурами: погиб водитель «Тойоты»
Днем в Новосибирске ДТП в Чулымском районе произошло массовое ДТП. Сразу несколько аварий случилось на трассе Р-254 около села Кокошино. В кювет съехали три грузовых автомобиля и универсал «Toyota Probox».
— Столкнулись тягач и с прицепом и универсал «Toyota». Пока разбирали последствия ДТП и перекрыли трассу, в тягач «Freightliner» буквально влетел семитонный «Volvo», водитель которого, судя по всему, получил определенные травмы, — передает слова очевидцев паблик «АСТ-54» Вконтакте.
В кювет съехали три грузовых автомобиля и универсал «Toyota Probox». Фото: "АСТ-54"
По предварительным данным, зачинщиками аварии стали «МАЗ» и «Toyota»: в результате столкновения погиб водитель универсала. Остальные машины «присоединились» к массовому ДТП, когда пытались объехать уже столкнувшиеся автомобили.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что по данному делу, в настоящее время проводится проверка.
Остальные машины «присоединились» к массовому ДТП, когда пытались объехать уже столкнувшиеся автомобили.Фото: "АСТ-54"
— По предварительной информации, грузовик выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погиб водитель «Toyota», — сообщили в МВД. — На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU