2019-12-23T23:41:04+03:00
Общество

«В поисках Сплинтера»: сибиряков рассмешил мужчина в ботинках в стиле черепашек-ниндзя

Его фотография в соцсетях за несколько дней набрала более 9 тысяч просмотров
Алена КУЛЕШОВА
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Внешне, обувь выглядит очень похожей на японские «таби». Фото: "Мода Новосибирского метро"Внешне, обувь выглядит очень похожей на японские «таби». Фото: "Мода Новосибирского метро"
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Пассажиров новосибирского метро рассмешил мужчина в весьма необычной обуви. Фотография сибиряка появилась в социальных сетях, где за несколько дней набрала более 9 тысяч просмотров.

Внешне, обувь выглядит очень похожей на японские «таби»: высокие ботинки с разделенным большим пальцем. В последнее время подобный элемент все чаще стал появляться в образах россиян, пристально следящих за модными трендами.

При этом в комментариях под снимком стильного пассажира в паблике Вконтакте «Мода Новосибирского метро» многие люди не удержались от ироничных сравнений. Ведь такая нестандартная обувь все же очень привлекает внимание на фоне пейзажа городской подземки. Некоторые сибиряки сравнили «двупалые» ботинки с одеждой японских самураев, а некоторые отметили сходство этой обуви с образами черепашек-ниндзя:

— Прямо настоящий самурай.

— Я такую обувь в Японии часто видел.

— Это один из черепашек-ниндзя. Он в поисках Сплинтера, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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