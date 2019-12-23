2019-12-23T17:25:12+03:00
Общество

Самую красивую девочку Новосибирска позвали на неделю моды в Китае

На счету юной сибирячки множество показов и съемок
Алена КУЛЕШОВА
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Шестилетняя сибирячка отправится в Китай на показ мод. Фото: Елена РомановаШестилетняя сибирячка отправится в Китай на показ мод. Фото: Елена Романова
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Шестилетняя сибирячка стала победительницей отборочного тура II Международной Детской Недели Моды в городе Санья и теперь отправится в Китай, чтобы лично пройтись по местным подиумам. Стоит отметить, что участие в отборочном туре приняли более 170 детей со всей страны.

Катя Романова в свои годы — уже преуспевающая модель. На счету девочки множество показов и съемок, наград за победу в различных конкурсах и проектах. Но на этом юная звезда подиумов не остановилась: она также занимается танцами, пением, любит лепить и рисовать. А одним из последних увлечений девочки стала роспись одежды.

Катя Романова в свои годы — уже преуспевающая модель. Фото: Елена Романова

Катя Романова в свои годы — уже преуспевающая модель. Фото: Елена Романова

— Сначала мы прошли первый заочный этап участия в этом отборочном туре: там необходимо было выслать в электронном виде организаторам конкурса все данные необходимые ребенка, чем увлекается, какие есть награды и так далее. Всего участников было более 170 человек, в возрасте от 4 до 14 лет, и нам повезло попасть в 20-ку тех детей, которые прошли на второй этап отборочного тура, — рассказала КП-Новосибирск мама Кати, Романова Елена. — На очном этапе, проходившем у нас в Новосибирске, детям нужно было показать себя не только как моделей, но и как самых настоящих дизайнеров! Они должны были представить три варианта наряда: вечерний, летний и свой, авторский, который представлял собой собственноручно расписанную футболку в стиле города Санья, где будет проходить неделя моды. И Катя выиграла там Гран-при: недельную бесплатную поездку в Китай!

Катя также занимается танцами, пением, любит лепить и рисовать. Фото: Елена Романова

Катя также занимается танцами, пением, любит лепить и рисовать. Фото: Елена Романова

Теперь Катя будет представлять Новосибирск на неделе моды в Китае в городе Санья. Там ребятам нужно будет рассказать о себе и своем родном крае на английском языке и представить уже три новых варианта наряда в тех же стилях. Потом юных моделей ждет показ с коллекциями известных дизайнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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