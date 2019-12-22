Сибирячка вызвала сантехника, а пришли судебные приставы

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-22T15:04:19+03:00

В этот раз женщине не удалось отклониться от уплаты долгов

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Такого поворота событий должница не ожидала. Ей удавалось несколько месяцев не выплачивать долги по ЖКХ в размере 20 тысячи рублей. Судебным приставам дверь не открывала. Во всем виноват случай. У сибирячки сломалась сантехника, и она обратилась за помощью в управляющую компанию.

— Специалисты управляющей компании, смекнув, что данная ситуация — это реальный шанс встретиться с должником, сообщили о поступившем вызове судебному приставу-исполнителю. В результате, по адресу неплательщицы выехал не только сантехник, но и судебный пристав, к встрече с которым девушка явна не была готова, — рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Визит приставов к должнице закончился печально. У женщины арестовали бытовую технику. На следующий день женщина решила написать заявление на самостоятельную продажу имущества. На это у нее есть 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU