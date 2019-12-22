«Вы можете сгореть»: лже-электрики устанавливают фальшивые датчики

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-22T13:41:07+03:00

Их жертвами чаще всего становятся пожилые люди

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В Новосибирске орудует банда лже-электриков. Двое молодых людей обзванивают квартиры и говорят, что пришли измерить напряжение в сети и проводке. Под таким предлогом доверчивые пенсионеры пускают обманщиков в квартиру.

— После чего «электрик» достает вольтметр и просит разрешения измерить величину напряжения. Измеряет и запугивает хозяев квартиры тем, что в любой момент может возникнуть пожар и необходимо заменить всю проводку, — рассказывает новосибирец в группе «Инцидент Новосибирск».

Стоимость за ремонт не маленькую предлагают — 150 тысяч рублей. В этот же момент предлагают пенсионерам установить «волшебный» прибор, который защитит квартиру от пожаров. Его стоимость 56 тысяч рублей, но для пожилых людей скидка.

— Доверчивые бабушки приносят документы и подписывают договор, тем самым лишаясь 28 тысяч рублей, которые с радостью, что сэкономили 50%, отдают мошенникам, — рассказывают о схеме работы в социальных сетях.

Советуем предупредить своих родственников, чтобы они не попали в руки мошенникам.

ИСТОЧНИК KP.RU