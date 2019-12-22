2019-12-22T13:41:07+03:00
Общество

«Вы можете сгореть»: лже-электрики устанавливают фальшивые датчики

Их жертвами чаще всего становятся пожилые люди
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Датчики предлагают установить со скидкой.Датчики предлагают установить со скидкой.Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске орудует банда лже-электриков. Двое молодых людей обзванивают квартиры и говорят, что пришли измерить напряжение в сети и проводке. Под таким предлогом доверчивые пенсионеры пускают обманщиков в квартиру.

— После чего «электрик» достает вольтметр и просит разрешения измерить величину напряжения. Измеряет и запугивает хозяев квартиры тем, что в любой момент может возникнуть пожар и необходимо заменить всю проводку, — рассказывает новосибирец в группе «Инцидент Новосибирск».

Стоимость за ремонт не маленькую предлагают — 150 тысяч рублей. В этот же момент предлагают пенсионерам установить «волшебный» прибор, который защитит квартиру от пожаров. Его стоимость 56 тысяч рублей, но для пожилых людей скидка.

— Доверчивые бабушки приносят документы и подписывают договор, тем самым лишаясь 28 тысяч рублей, которые с радостью, что сэкономили 50%, отдают мошенникам, — рассказывают о схеме работы в социальных сетях.

Советуем предупредить своих родственников, чтобы они не попали в руки мошенникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка вызвала сантехника, а пришли судебные приставы
Как выбрать икру к новогоднему столу - советы новосибирского шеф-повара
«Пашем, как проклятые за 30 тысяч!»: фельдшеры «Скорых» показали свои зарплатные квитки
«Вы можете сгореть»: лже-электрики устанавливают фальшивые датчики
Доигрался: ребенок сломал ногу, спрыгнув с крыши сауны
«Это же Женя Лукашин!»: сибиряков рассмешил голый пассажир с веником
«Решайте ваши проблемы сами»: водитель такси испортил вечер сибирякам
Садик, в который вложили 1,5 миллиона, так и не увидел детей
Уничтожили все: вандалы разрушили ледовый город для детей
Дед Мороз-эксгибиционист пугает сибирячек, распахивая перед ними шубу
Достоинство Новосибирска: фотография главного катка вызвала у горожан неприличные ассоциации
Недетское чтение: новосибирских третьеклассниц учат «изменять мужу»
«Прямо под колеса»: сибиряков возмутила детская горка около проезжей части
«Они могут быть вместе»: в Новосибирске ищут сбежавших влюбленных подростков
«Людей будут разводить друг с другом»: православные активисты вышли на митинг против закона о домашнем насилии
Брызнули в лицо из баллончика: в Новосибирске напали на доставщика еды
Особая примета — шапка с ушками: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка
Полуголые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по Новосибирску
«Брюки спущены до ботинок»: в селе под Новосибирском появился эксгибиционист
Муж сибирячки, умершей от рака, пожертвовал почти полмиллиона на лечение соседа
Вынесло на «встречку»: на Димитровском мосту столкнулись две иномарки
«Время упущено, но шансы есть»: родные пропавшего студента ищут записи с моста
«Ассенизатор, который смог»: тушить горящую «ГАЗель» приехала машина с отходами
В МЧС прокомментировали пожар на СТО в Дзержинском районе
В аварии под Новосибирском погибли двое молодых парней
«Это просто жесть!»: сибирячка хотела сдать кровь, а получила синяк на полруки