2019-12-22T07:14:22+03:00
Общество

Недетское чтение: новосибирских третьеклассниц учат «изменять мужу»

А еще «курить для взаимного общения» и «отдаваться»
Анна ПАШАГИНА
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Женщина решила сама прочитать книгу дочери. Фото: «Сибкрай».Женщина решила сама прочитать книгу дочери. Фото: «Сибкрай».
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Мама одной из третьеклассниц Новосибирска решила узнать, какую книгу читает ее дочь. Девочка готовилась к всероссийскому литературному конкурсу «Пегас». Для «легкого чтения» школьница выбрала писательницу Серебряного века Надежду Тэффи. Об этом сообщает интернет издание «Сибкрай».

— Мама девочки прочитала несколько рассказов и решила, отправила письмо организаторам конкурса с просьбой прокомментировать эти отрывки, и как ей объяснить третьекласснице смысл слов и явлений — «отдаться» и «изменить мужу», — сообщает «Сибкрай».

На письмо родительницы мгновенно отреагировали. Женщине объяснили, что Надежда Тэффи — юмористическая писательница. Правда нам, в XXI веке это может показаться не совсем смешным.

— Родительнице сказали, что «нужно работать над собой». Женщина не могла успокоиться и пыталась понять, зачем третьекласснице знать смысл глагола «отдаваться» и зачем в столь юном возрасте учить детей высмеивать лексику любовных романов 19 века? — пишет «Сибкрай».

Мама девочки пошла к классному руководителю за советом. Учитель, вникнув в тексты, решила, что рано девятилетней девочке в таком конкурсе участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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