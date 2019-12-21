«Людей будут разводить друг с другом»: православные активисты вышли на митинг против закона о домашнем насилии

СЕГОДНЯ 21:13 2019-12-21T21:14:48+03:00

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Сегодня, 21 декабря в Новосибирске по инициативе православных активистов прошел митинг «За семью!». Собравшиеся на площади Гарина-Михайловского сибиряки выступали за отмену в России закона о домашнем насилии, утверждая, что он не помогает людям, а только вредит, разрушая традиционные семейные ценности. Стоит отметить, что аналогичные митинги были заявлены на сегодняшний день еще в 30 городах страны.

— Мы настаиваем на том, что этот закон в России не нужен. Он несет в себе заведомо только негатив, выставляя мужчину агрессором, а женщину — жертвой. При этом, как-то исправить этот закон нереально: он вносит новые правила в восприятии социальных ролей, которые совсем не пойдут на пользу людям. Если следовать этому закону, то людей просто будут буквально разводить друг с другом, изолировать друг от друга, даже не давая возможности договориться и сохранить семью, — пояснил КП-Новосибирск представитель Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий.

Собравшиеся на площади Гарина-Михайловского сибиряки выступали за отмену в России закона о домашнем насилии. Фото: Иван Квасницкий. Фото: Иван Квасницкий

Активисты также отмечают, что прохожие проявляли большой интерес к происходящему на площади. Некоторые буквально были готовы «подписаться» под петицией о запрете закона о домашнем насилии — однако подписей активисты не собирали. А некоторых новосибирцев настолько тронула поднятая тема, что они даже просили предоставить им слово на сцене.

В роли спикеров на митинге выступили люди совершенно разных профилей. В их числе были протоиерей Димитрий Полушин, член экспертно-консультационного совета комитета Совета Федерации по конституционному строительству Александр Коваленин, член Союза журналистов России Галина Пырх, а также ветеран вооруженных сил, генерал-майор в отставке Иван Волошин.

Активисты также отмечают, что прохожие проявляли большой интерес к происходящему на площади.

В качестве альтернативы закону о домашнем насилии, православные активисты предлагают ввести в стране принудительно лечение от алкоголизма и наркомании — по их словам, около 80% случаев семейно-бытового насилия происходят именно по этим причинам, а также снизить пропаганду насилия в СМИ — активисты уверены, что это негативно влияет на неокрепшие умы подрастающего поколения.

Активисты также отмечают, что только митингом они не ограничатся. В ближайшее время они намерены организовать мероприятие в формате круглого стола, посвященного этому вопросу. Туда они планируют пригласить также представителей городской власти.

Православные активисты вышли на митинг против закона о домашнем насилии.

ИСТОЧНИК KP.RU