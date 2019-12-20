«С чего начать?»: Общественная палата обсудила вопросы благотворительности

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-20T14:02:12+03:00

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В Новосибирске прошел круглый стол, организованный Общественной палатой Новосибирской области, на котором обсуждались вопросы совершенствования условий для развития благотворительности в Новосибирской области. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства региональной политики и Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, благотворительных организаций крупного и малого бизнеса. Открывая работу дискуссионной площадки председатель Общественной палаты Новосибирской области — Галина Гриднева, рассказала о конкурсе в сфере благотворительности и добровольчества «Во Благо», впервые организованного Общественной палатой Новосибирской области.

— В октябре на гражданском форуме «Гражданский диалог» мы подвели итоги конкурса «Во Благо», который был организован Общественной палатой, где все, кто занимается благотворительностью могли заявиться и показать ту работу, которую они делают в регионе. По результату встречи с активистами СО НКО, которая прошла в рамках гражданского форума, есть перечень поручений губернатора, включая подготовку предложений о развитии сферы благотворительности в НСО и осуществлении информационной поддержки СО НКО, благотворительной деятельности и благотворительных организаций, отметила Галина Борисовна, говоря о важности развития системной благотворительности в Новосибирской области.

В ходе дискуссии некоторые представители бизнеса высказывали мнение о необходимости большего освещения участия бизнес сообщества в благотворительной деятельности, в то же время приводились примеры, когда частные благотворители говорили о нежелании широкого освещения их работы в данной сфере. На круглом столе также говорили о необходимости выстраивать ориентир не только на крупные компании, но и малые предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU