Минэкономразвития ищет самых гостеприимных сибиряков
Гостеприимство - одна из самых лучших черт сибиряков, и у новосибирцев есть шанс доказать это. Минэкономразвития приглашает новосибирских бизнесменов поучаствовать в конкурсе «Мастера гостеприимства».
- Поучаствовать в конкурсе могут не только предприниматели, но и авторы проектов, руководители, менеджеры и специалисты различных сфер индустрии гостеприимства, лидеры общественных организаций, эксперты, студенты и выпускники образовательных учреждений, планирующие работать в индустрии гостеприимства, - подчеркнули в ведомстве.
Отборочный этап (онлайн-тестирование) пройдет в январе-феврале 2020 года: во время него эксперты оценят общие и профессиональные знания участников. Региональные полуфиналы пройдут с февраля по апрель, а потом в апреле состоится финал.
Узнать, как подать заявку и какие призы ждут участников, можно на сайте ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU