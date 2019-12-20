Минэкономразвития ищет самых гостеприимных сибиряков

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-20T12:45:13+03:00

Сибиряки попробуют доказать, что они - самые гостеприимные в стране. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Гостеприимство - одна из самых лучших черт сибиряков, и у новосибирцев есть шанс доказать это. Минэкономразвития приглашает новосибирских бизнесменов поучаствовать в конкурсе «Мастера гостеприимства».

- Поучаствовать в конкурсе могут не только предприниматели, но и авторы проектов, руководители, менеджеры и специалисты различных сфер индустрии гостеприимства, лидеры общественных организаций, эксперты, студенты и выпускники образовательных учреждений, планирующие работать в индустрии гостеприимства, - подчеркнули в ведомстве.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) пройдет в январе-феврале 2020 года: во время него эксперты оценят общие и профессиональные знания участников. Региональные полуфиналы пройдут с февраля по апрель, а потом в апреле состоится финал.

Узнать, как подать заявку и какие призы ждут участников, можно на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU