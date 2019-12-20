2019-12-20T11:59:41+03:00
Общество

«Малышка плакала, звала маму»: судимая воспитательница забыла трехлетнюю девочку на морозе

Мама девочки пожаловалась на угрозы выгнать ребенка из садика
Никита МАНЬКО
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Воспитательница курит на работе, несмотря на жалобы родителейВоспитательница курит на работе, несмотря на жалобы родителей
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Прохожая спасла трехлетнюю девочку, которая потерялась на улице в минус 15 градусов. Жительница деревни Васильевка в Новосибирской области встретила ребенка на улице — малышка к тому времени уже слегка заморозила ручки. Мама девочки утверждает — дочку забыла воспитательница во время прогулки в детском саду. Корреспонденты КП-Новосибирск разобрались в скандальной истории из Чановского района.

Инцидент произошел 13 декабря в деревне Васильевка,когда температура на улице упала до минус 30 градусов. Соседка заметила одинокую трехлетнюю девочку на улице возле детского сада. В первый раз женщина заметила бегающего ребенка возле здания и зашла домой. Прошло более часа — малышка продолжала бегать, чтобы согреться.

Женщина подошла к ребенку — девочка была вся в слезах, кричала: «Мама». После этого соседка завела ребенка в садик и начала ругаться — воспитательница сказала, что случайно забыла девочку на улице.

Местные жители рассказали КП-Новосибирск, что 51-летняя воспитательница в молодости отбывала срок в тюрьме от 5 до 6 лет, погасила судимость и продолжает работать в детском саду деревни Васильевка. Кроме того, женщина курит при детях — домой детсадовцы приходят пропахшими сигаретами.

Детский сад в деревне Васильевка находится при местной сельской школе. Мама девочки Сара поехала разбираться к руководству сельской школы, при которой организован детский сад — директор отказалась увольнять воспитательницу и провела родительское собрание.

— Директор школы никого не уволила, ограничилась выговором. Провела собрание родителей и в конце сказала — «будете жаловаться куда-нибудь, только пискнете — я вам закрою детский сад и будете без садика, — рассказала КП-Новосибирск подруга мамы девочки.

Очевидцы обратились к правозащитнику Чановского района Армену Аракелову и в сообщество «Черный и белый список.Чаны» «ВКонтакте».

Корреспондент КП-Новосибирск подготовил запрос к руководству детского садика с просьбой прокомментировать скандал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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