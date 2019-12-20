2019-12-20T07:02:40+03:00
Общество

«Меня преследует псих»: отвергнутый ухажер взломал соцсети сибирячки и избил ее коллегу

Девушка хочет добиться судебно-психиатрической экспертизы для своего преследователя
Анна ПАШАГИНА
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Мужчина полностью захватил жизнь девушки.Мужчина полностью захватил жизнь девушки.Фото: СОЦСЕТИ
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Сибирячка Ирина рассказала свою историю в социальных сетях: девушка уверяет, что поклонник, которому она дала от ворот поворот, преследует ее на протяжении нескольких лет.

— Станислав писал и пишет общим знакомым, рассказывая, что якобы я являюсь его женой. Писал моей подруге с угрозой навести порчу. Много чего еще было «веселого», — рассказывает Ирина в социальных сетях.

Мужчина наглым образом лезет в жизнь сибирячки. Взломал ее страницу в социальных сетях, меняет ей семейное положение, фамилию.

Девушка хочет, чтобы преследователь исчез из ее жизни. Историю придает огласке, чтобы получить совет.

— Надоело молчать и делать вид, что ничего не происходит. Да Станислав уже в край охамел, творит всякую фигню, при этом чувствует себя безнаказанным.становится только хуже. Уже всерьёз опасаюсь за безопасность свою и близких мне людей, - признается Ирина.

Ирина хочет добиться судебно-психиатрической экспертизы для своего преследователя. Получив ее результаты, будет решать, что делать дальше.

Подробности этой истории читайте в ближайшее в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Меня преследует псих»: отвергнутый ухажер взломал соцсети сибирячки и избил ее коллегу
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