«Бедные животные»: сибиряков возмутил «бизнес» с енотом в торговом центре
Сибиряки недовольны «бизнесом» с енотом в одном из торговых центров города. По словам очевидцев, на 3 этаже сидит девочка школьница и предлагает всем сфотографироваться с енотом и игуаной за деньги. Фотография «бизнесменш» появилась в социальных сетях.
— Это в 2019 году зарабатывать на таком, когда во всем мире и даже в России, люди борются за защиту прав животных и запреты подобного вида развлечений/заработка! Позор! — пишут неравнодушные в группе «revizor.nsk».
На кадрах видно, что один енот сбежал под лавочку, а второй вырывается из рук хозяйки. Животные сидят на привязи, чтобы точно никуда не убежали.
В комментариях сибиряки возмущены поведением девочек:
— Бедные животные!
— Енотов жалко, особенно когда они явный заработок, а не друг и любимчик семьи.
— Срочно сообщите администрации! Это не дело.
Еноты старательной убегают от девочек. Фото: «revizor.nsk».
ИСТОЧНИК KP.RU