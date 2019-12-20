«Бедные животные»: сибиряков возмутил «бизнес» с енотом в торговом центре

СЕГОДНЯ 05:44 2019-12-20T06:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибиряки недовольны «бизнесом» с енотом в одном из торговых центров города. По словам очевидцев, на 3 этаже сидит девочка школьница и предлагает всем сфотографироваться с енотом и игуаной за деньги. Фотография «бизнесменш» появилась в социальных сетях.

— Это в 2019 году зарабатывать на таком, когда во всем мире и даже в России, люди борются за защиту прав животных и запреты подобного вида развлечений/заработка! Позор! — пишут неравнодушные в группе «revizor.nsk».

На кадрах видно, что один енот сбежал под лавочку, а второй вырывается из рук хозяйки. Животные сидят на привязи, чтобы точно никуда не убежали.

В комментариях сибиряки возмущены поведением девочек:

— Бедные животные!

— Енотов жалко, особенно когда они явный заработок, а не друг и любимчик семьи.

— Срочно сообщите администрации! Это не дело.

Еноты старательной убегают от девочек. Фото: «revizor.nsk».

ИСТОЧНИК KP.RU