2019-12-20T06:15:42+03:00
Общество

«Бедные животные»: сибиряков возмутил «бизнес» с енотом в торговом центре

Посетители хотят обратиться к администрации
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Еноты - не игрушка для людей.Еноты - не игрушка для людей.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Сибиряки недовольны «бизнесом» с енотом в одном из торговых центров города. По словам очевидцев, на 3 этаже сидит девочка школьница и предлагает всем сфотографироваться с енотом и игуаной за деньги. Фотография «бизнесменш» появилась в социальных сетях.

— Это в 2019 году зарабатывать на таком, когда во всем мире и даже в России, люди борются за защиту прав животных и запреты подобного вида развлечений/заработка! Позор! — пишут неравнодушные в группе «revizor.nsk».

На кадрах видно, что один енот сбежал под лавочку, а второй вырывается из рук хозяйки. Животные сидят на привязи, чтобы точно никуда не убежали.

В комментариях сибиряки возмущены поведением девочек:

— Бедные животные!

— Енотов жалко, особенно когда они явный заработок, а не друг и любимчик семьи.

— Срочно сообщите администрации! Это не дело.

Еноты старательной убегают от девочек. Фото: «revizor.nsk».

Еноты старательной убегают от девочек. Фото: «revizor.nsk».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Меня преследует псих»: отвергнутый ухажер взломал соцсети сибирячки и избил ее коллегу
Болельщики «Сибири» попугают китайских хоккеистов костюмами мыши
«Бедные животные»: сибиряков возмутил «бизнес» с енотом в торговом центре
«Ни мозгов, ни мужества»: парни, прошедшие мимо упавшей мамы с ребенком, возмутили соцсети
«Все штанги обколотили»: «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду»
«Он ее сразу узнал»: нашлась хозяйка пса, которого бросили умирать у столба
«Шлагбаум не помог»: в Новосибирске трое мужчин угнали «Ладу»
«Берите с нее пример»: домашняя белка показала, как похудеть к Новому году
В снегу и рябине: новосибирец сфотографировал необычных птиц с красными перьями
Летим к морю: из Новосибирска в Тель-Авив запустили прямой рейс
«Водитель чудом спасся»: в сети появилось видео рухнувшего на машину забора
«Мама в панике»: двухлетний малыш заперся в припаркованной машине
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года: астролог рассказала, что можно и нельзя делать
Парковка на Новый год 2020 в Новосибирске: никаких перекрытий в городе не будет
«Люди боялись зайти»: сибирячка пожаловалась на бойцовскую собаку без намордника в магазине
Под Новосибирском начнут производить «умный» порошок, защищающий оборудование от влаги и зноя
Видео: новосибирец разбился в страшной аварии на снегоходе