2019-12-19T18:52:26+03:00
Общество

В снегу и рябине: новосибирец сфотографировал необычных птиц с красными перьями

По его словам, они совсем не боялись людей и спокойно продолжали свой обед
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирец сфотографировал папу-щура вместе с молодым птенцом. Фото: Денис ЖбирНовосибирец сфотографировал папу-щура вместе с молодым птенцом. Фото: Денис Жбир
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Новосибирец Денис Жбир сфотографировал папу-щура вместе с молодым птенцом. Пестрые птички лакомились спелой рябиной, которая растет недалеко от жилых домов.

— Если бы у меня был сачок, наверное, можно было бы их запросто поймать, — объясняет автор фото. — Это самые бесстрашные птицы, которых я только видел в своей жизни! Если вы хотите полюбоваться на любителей ягод вживую, то можете прогуляться по улице Земнухова на Родниках. С большой вероятностью, вы встретите там щуров.

Птицы лакомились ягодой и не обращали внимания на фотографа. Фото: Денис Жбир

Птицы лакомились ягодой и не обращали внимания на фотографа. Фото: Денис Жбир

Свои снимки Денис Жбир опубликовал в социальных сетях. Многие сибиряки восхитились красотой птиц и отметили, что смелых пернатых можно часто увидеть не только на Родниках, но и в районе Академгородка:

— Какие же они красавцы!

— Тоже видел таких, правда, в Академгородке.

— Не знал, что щуры питаются рябиной, — пишут люди в комментариях под фото.

Свои снимки Денис Жбир опубликовал в социальных сетях. Фото: Денис Жбир

Свои снимки Денис Жбир опубликовал в социальных сетях. Фото: Денис Жбир

ИСТОЧНИК KP.RU

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