В снегу и рябине: новосибирец сфотографировал необычных птиц с красными перьями
Новосибирец Денис Жбир сфотографировал папу-щура вместе с молодым птенцом. Пестрые птички лакомились спелой рябиной, которая растет недалеко от жилых домов.
— Если бы у меня был сачок, наверное, можно было бы их запросто поймать, — объясняет автор фото. — Это самые бесстрашные птицы, которых я только видел в своей жизни! Если вы хотите полюбоваться на любителей ягод вживую, то можете прогуляться по улице Земнухова на Родниках. С большой вероятностью, вы встретите там щуров.
Птицы лакомились ягодой и не обращали внимания на фотографа. Фото: Денис Жбир
Свои снимки Денис Жбир опубликовал в социальных сетях. Многие сибиряки восхитились красотой птиц и отметили, что смелых пернатых можно часто увидеть не только на Родниках, но и в районе Академгородка:
— Какие же они красавцы!
— Тоже видел таких, правда, в Академгородке.
— Не знал, что щуры питаются рябиной, — пишут люди в комментариях под фото.
Свои снимки Денис Жбир опубликовал в социальных сетях. Фото: Денис Жбир
ИСТОЧНИК KP.RU