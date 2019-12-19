Под Новосибирском начнут производить «умный» порошок, защищающий оборудование от влаги и зноя
На территории Тогучинского района Новосибирской области компания ООО «Диабаз» планирует реализовать инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки». Стоит отметить, что 6 декабря декабря Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Горный» включило «Диабаз» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации.
— Общий объем инвестиций данного проекта составит приблизительно 14 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Новосибирской области. — Также будет создано около 14 рабочих мест.
Выход на полную проектную мощность планируется реализовать в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU