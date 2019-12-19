2019-12-19T12:11:05+03:00
Экономика

Под Новосибирском начнут производить «умный» порошок, защищающий оборудование от влаги и зноя

Этим займется новый резидент ТОСЭР «Горный»
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
ООО «Диабаз» планирует реализовать инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки». Фото: http://diabazit.ru/catalog/ООО «Диабаз» планирует реализовать инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки». Фото: http://diabazit.ru/catalog/
Изменить размер текста:

На территории Тогучинского района Новосибирской области компания ООО «Диабаз» планирует реализовать инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки». Стоит отметить, что 6 декабря декабря Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Горный» включило «Диабаз» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации.

— Общий объем инвестиций данного проекта составит приблизительно 14 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Новосибирской области. — Также будет создано около 14 рабочих мест.

Выход на полную проектную мощность планируется реализовать в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Новосибирском начнут производить «умный» порошок, защищающий оборудование от влаги и зноя
Видео: новосибирец разбился в страшной аварии на снегоходе
Сначала портил, потом чинил: слесарь ломал двигатели локомотивов, чтобы ему повысили зарплату
«Там легковушка всмятку»: на автомобиль рухнул кирпичный забор
Не вернулся из школы: стало известно, что произошло с 10-летним мальчиком, пропавшим в Новосибирске
«Кому новогоднего настроения?»: танец мишки на площади Ленина рассмешил соцсети
Школы стали запрещать «Новый год» и чаепития из-за инцидента с новосибирской второклассницей
Бросил на дороге: в Новосибирске водитель на дорогой иномарке сбил 20-летнего парня и скрылся
«Душевненько»: новосибирцы поблагодарили водителя автобуса за классическую музыку в салоне
В Новосибирске продают квартиру полковника силовой структуры, который улетел на Кипр
«Губа не дура»: парень из Сочи ищет себе сразу двух жен в Сибири
«Ждал, пока девушка соберется»: соцсети рассмешил снимок мужчины из снега
«А зачем вы это ели?»: сибирячке стало плохо после того, как она съела тухлую кесадилью
«В следующий раз будет думать»: в Новосибирске водители не поделили дорогу и подрались
Сибиряки и их сын девять лет держали бордель в Новосибирске
«Он избивал меня, пытался убить»: сибирячка, сбежавшая с детьми от мужа-миллионера, прошла тест на полиграфе
«Выбросило на встречную полосу»: на Ипподромской магистрали произошло массовое ДТП
Убийство Натальи Устиновой назвали одной из главных тем в Новосибирске за год
Общественная палата подвела итоги 2019 года
Новосибирцы приняли участие в итоговом форуме «Сообщество» в Москве
«Мы устали работать как кони»: работники «скорой» пожаловались на зарплату в 30 тысяч
Сотрудник АО «РЭС» удостоен почетного звания «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области»