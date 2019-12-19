Не вернулся из школы: стало известно, что произошло с 10-летним мальчиком, пропавшим в Новосибирске

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-19T10:33:47+03:00

Сначала его искали полицейские, а потом подключились волонтеры

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В Калининском районе Новосибирска произошло ЧП. Тревогу забили родители 10-летнего мальчика, ведь накануне, в среду, 18 декабря, в 14.00 их сын не пришел из школы. Новосибирцы сразу обратились в полицию. Ночью к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

— Среди примет: темно-синий горнолыжный костюм с голубыми вставками, школьная форма: темно-синие брюки, голубая рубашка, серый жилет, темно-синяя шапка, черные полуботинки, — сообщили волонтеры.

Однако, утром в четверг ребенок был найден: мальчик сам пришел на уроки в школу. Оказалось, что он ночевал у друга. Сейчас мальчик находится с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU