2019-12-19T09:49:29+03:00
Общество

«Кому новогоднего настроения?»: танец мишки на площади Ленина рассмешил соцсети

А накануне он у театра оперы и балета очистил тротуар от снега
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске в центре города станцевал медведь. Фото: стоп-кадрВ Новосибирске в центре города станцевал медведь. Фото: стоп-кадр
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Новосибирцев позабивало видео, на котором парень в костюме плюшевого мишки зажигательно танцует на площади Ленина. Именно там стоит главная елка города и ледовый городок. Совсем скоро площадь станет эпицентром новогоднего торжества. Ранее в соцсети уже обсуждали ролик, где тот же мишка убирает от снега тротуар и приветствует водителей. Жители города признались, что видео подняло им настроение. Многие начали поздравлять друг друга с наступающим праздником.

— Кому тут новогоднего настроения подкинуть? — подписан ролик в группе «Нетипичный Новосибирск».

Как и первое видео, кадры, где мишка зажигает, вызвали бурное обсуждение среди новосибирцев.

— Погода хорошая, можно и поскакать.

— Прикольный мишка! С наступающим люди! Всех благ вам.

— Круто станцевал!

— Раньше мишки русскую в присядку танцевали, а теперь что-то заморское, Майкл Джексон прям.

В Новосибирске в центре города станцевал медведь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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