2019-12-19T08:00:08+03:00
Происшествия

Бросил на дороге: в Новосибирске водитель на дорогой иномарке сбил 20-летнего парня и скрылся

Молодой человек сейчас в больнице в тяжелом состоянии
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель сбил молодого парня на улице Сухарная и скрылся. Фото: пресс-служба ГИБДДВодитель сбил молодого парня на улице Сухарная и скрылся. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В Новосибирске в четверг, 19 декабря, рано утром водитель Audi Q5 сбил молодого человека. Все случилось на улице Сухарная в районе Заельцовского парка. Парень шел по тротуару рядом с дорогой. Молодому человеку, которого сбила дорогая иномарка, 21 год. Сейчас он в больнице. О б этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

— Сегодня в 8:20 неустановленный водитель двигался на автомобиле Audi Q5 совершил наезд на пешехода после чего скрылся с места ДТП. В результате пешеход, мужчина, 1998 года рождения доставлен с переломом правого бедра в больницу. Сейчас находится в тяжелом состоянии, — рассказали в ведомстве.

Водителя, сбившего парня и оставившего его без помощи, ищут. Также ведется розыск очевидцев ДТП. Их просят обратиться по телефонам: (383) 232-23-51, 232-23-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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