«Выбросило на встречную полосу»: на Ипподромской магистрали произошло массовое ДТП
Вечером 17 декабря в Новосибирске произошло массовое ДТП. Авария случилась на Ипподромской магистрали.
— Седан «Mazda», ехавший по Ипподромской магистрали в сторону улицы Писарева, около дома №128/3 на улице Кропоткина просто выбросило из колеи через разделительный газон на встречную полосу, где он столкнулся с внедорожником, — пишет автор поста поста в паблике «АСТ-54». — После этого участниками аварии стали еще несколько автомобилей.
По словам очевидцев, на месте произошедшего работают врачи скорой помощи. Автомобильное движение на Ипподромской магистрали в сторону улицы Кропоткина затруднено.
Пользователи соцсетей отметили, что в зимний период аварии на дорогах Новосибирска происходят все чаще. В комментариях под постом многие люди написали, что причиной случившегося ДТП могло стать превышение скорости водителем «Mazda»:
— Чтобы не выбрасывало с дороги — нужно нормально ездить.
— Дороги у нас тоже не лучшие, но и скорость превышать не надо.
— Особенно зимой по гололеду когда едешь, очень важно не «гнать», — пишут люди.
Массовое ДТП на Ипподромской магистрали в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU