2019-12-18T17:25:22+03:00
Происшествия

«Выбросило на встречную полосу»: на Ипподромской магистрали произошло массовое ДТП

В результате аварии оказалось затруднено движение в сторону улицы Кропоткина
Алена КУЛЕШОВА
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Вечером 17 декабря в Новосибирске произошло массовое ДТП. Фото: Кадр из видеоВечером 17 декабря в Новосибирске произошло массовое ДТП. Фото: Кадр из видео
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Вечером 17 декабря в Новосибирске произошло массовое ДТП. Авария случилась на Ипподромской магистрали.

Седан «Mazda», ехавший по Ипподромской магистрали в сторону улицы Писарева, около дома №128/3 на улице Кропоткина просто выбросило из колеи через разделительный газон на встречную полосу, где он столкнулся с внедорожником, — пишет автор поста поста в паблике «АСТ-54». — После этого участниками аварии стали еще несколько автомобилей.

По словам очевидцев, на месте произошедшего работают врачи скорой помощи. Автомобильное движение на Ипподромской магистрали в сторону улицы Кропоткина затруднено.

Пользователи соцсетей отметили, что в зимний период аварии на дорогах Новосибирска происходят все чаще. В комментариях под постом многие люди написали, что причиной случившегося ДТП могло стать превышение скорости водителем «Mazda»:

— Чтобы не выбрасывало с дороги — нужно нормально ездить.

— Дороги у нас тоже не лучшие, но и скорость превышать не надо.

— Особенно зимой по гололеду когда едешь, очень важно не «гнать», — пишут люди.

Массовое ДТП на Ипподромской магистрали в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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