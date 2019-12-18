Общественная палата подвела итоги 2019 года

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-18T14:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне состоялось расширенное пленарное заседание Общественной палаты Новосибирской области. В этом году темой дискуссии стала «Роль институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии Новосибирской области и реализации национальных проектов». Вначале заседания выступила председатель Общественной палаты — Галина Гриднева. Кроме этого, с приветственным словом выступили заместитель губернатора Новосибирской области — Юрий Петухов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области — Андрей Панферов, а также глава Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви Новосибирский и Бердский Никодим.

На заседании рассмотрели вопросы, роли деловых сообществ в реализации национальных проектов, взаимодействие институтов гражданского общества с органами власти в сфере прав и свобод человека и гражданина, патриотизм и его роль в социально-экономическом развитии региона и другие актуальные темы.

Также с докладом выступила председатель Общественной палаты Новосибирской области — Галина Гриднева.

Темой ее выступления стала «Основные механизмы вовлечения граждан в социально-экономическое развитие региона и реализацию национальных проектов». Во время выступления Галина Борисовна подчеркнула, что данной теме члены Общественной палаты уделяют особое внимание. Она отметила, что вовлечение жителей в социально-экономическое развитие города и области является основополагающим фактором в обеспечении комфортной жизни всего населения Новосибирска и Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU