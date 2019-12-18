2019-12-18T14:28:11+03:00
Общество

Новосибирцы приняли участие в итоговом форуме «Сообщество» в Москве

Делегация Новосибирской области стала одной из самых многочисленных
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Новосибирцы приняли участие в итоговом форуме «Сообщество» в МосквеНовосибирцы приняли участие в итоговом форуме «Сообщество» в Москве
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Итоговый форум «Сообщество» завершил годовую форумную кампанию Общественной палаты Российской Федерации, в рамках которой аналогичные мероприятия состоялись в большинстве федеральных округов. Программа форума «Сообщество» включала в себя два рабочих дня, в течение которых участникам была представлена возможность поучаствовать в дискуссиях, образовательных мастер-классах, неформальных встречах и презентации проектов.

В первый день форума «Сообщество» Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева приняла участие в заседании Совета Общественных палат России и рабочей встрече с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека — Валерием Фадеевым. Ключевой темой на дискуссионных площадках, стало обсуждение хода реализации национальных проектов, подведение промежуточных итогов, и выстраивание механизмов волочения граждан в их реализацию. По итогам работы форума будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

Участие в форуме приняли ведущие эксперты федерального и регионального уровней по взаимодействию некоммерческого сектора с бизнесом, государством, медиа, привлечению ресурсов, добровольчеству и благотворительной деятельности, новым трендам и технологиям НКО, гражданской активности.

В дни работы форума состоялась рабочая встреча с Героем России Сергеем Анатольевичем Липовым, председателем Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». В ходе встречи обсуждались вопросы организации и доставки частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, для зажжения Вечного огня на отреставрированном Монументе Славы в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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