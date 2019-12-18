2019-12-18T12:23:53+03:00
Экономика

Минпромторг: технологии для энергетики будущего начнут разрабатывать Новосибирске

В качестве базы для этого было выбрано новосибирское предприятие «Лиотех»
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области определили центр российских компетенций по накоплению энергии. Фото: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской областиВ Новосибирской области определили центр российских компетенций по накоплению энергии. Фото: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
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В Новосибирской области определили центр российских компетенций по накоплению энергии. Перспективы развития новосибирского предприятия «Лиотех» (входит в компанию «Роснано») увидели в Минпромторге России. На базе этой организации будут создаваться и реализовываться прорывные для страны решения в области энергетики.

В ходе собрания по случаю 8-летия предприятия управляющий директор ООО «УК „Роснано“» Владимир Козлов озвучил решение федерального ведомства.

— Минпромторг официально выбрал нас Центром притяжения технологий энергетики и будет делать ставку на «Лиотех» при разработке гражданской продукции, — цитирует его слова пресс-служба Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Кроме того, в этом году предприятие вышло из процедуры банкротства. В его портфеле появились новые продукты, инжиниринговые решения, положительная кредитная история, которая необходима для участия в крупных тендерах. Вместе с этим «Лиотех-Инновации» стала поставлять батареи для 80 троллейбусов с автономным ходом в Санкт-Петербурге и сейчас остается единственным в стране производитель литий-ионных батарей.

Поздравил сотрудников компании также министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. Он вручил Почетные грамоты минпромторга Новосибирской области, отметив, что данное предприятие действительно уникально в своем роде.

Ни один регион не может похвастаться таким производством, и сейчас вам, на мой взгляд, необходимо объединить команду и достойно выйти на рынок, — отметил министр.

«Лиотех» — это проект, запущенный в 2010 году с целью производства высокотехнологичных накопителей электроэнергии, обеспечивающее стратегические потребности экономики РФ. Производство мощностью 40 000 000 А.ч./150 тысяч аккумуляторов располагается в промышленно-логичтическом парке в Новосибирском районе. Объем реализованной продукции в 2018 году составил 244 миллиона рублей.

В 2017 году в компании был создан собственный научно-технический исследовательский центр, в результате чего был налажен выпуск источников бесперебойного питания, сетевых накопителей энергии, батарей систем оперативного постоянного тока, тяговых батарей для электробусов, троллейбусов с удлиненным автономным ходом, для погрузчиков и напольной складской техники, для горно-шахтной техники

ИСТОЧНИК KP.RU

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