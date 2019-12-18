«Что за мужики пошли?»: отец двоих детей в соцсетях просит купить ему хлеба

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-18T09:44:45+03:00

Жена мужчины попала в больницу, а он не знает, как с ребятней дойти до магазина

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Молодой отец двоих детей в Интернете обратился к неравнодушным людям за помощью. Дело в том, что его жена попала в больницу и оставила мужчину одного с ребятишками. Сибиряк честно говорит, что дома еды нет.

— Ребят, беда! Выручайте! Жена в больницу попала, сижу дома с двумя детьми даже хлеба нет, — пишет мужчина в группе «6 рукопожатий Новосибирск».

Подписчики паблика сначала восприняли наглую просьбу в штыки.

— В чем проблема-то? Собрался и сходил. Мужики, не стыдно помощи просить? Жена же как-то ходит.

— Я в больнице лежала после кесарева, муж один был с новорожденным и еще с 2 детьми, и ничего, в магазин ходил и кушать варил, что за мужики пошли, беспомощные?

Однако, чуть погодя люди оттаяли и все-таки решили отозваться на призыв о помощи. Первыми жалость проявили женщины.

— Может быть, тебе покушать сварить? Всякое бывает, понимаю. Я когда в больницу попала, муж без меня, вообще, не мог даже хлеб купить. А тут еще и дети. Боюсь представить, если оставить его одного с ребенком, будет тоже самое, что и у вас. Если это не стеб, и живете рядом со мной, куплю вам хлеба, — написала девушка.

— А я могу еще пол луковицы и морковь дать, ну и для супа могу еще пару картофелин.

А за дамами подтянулись и мужчины.

— Кинь свой телефон в личку. Я же батя, помогу.

А еще новосибирцы поделились своими лайфхаками, как сходить в супермаркет с детьми.

— Моему 2.5, заходим в магазин, его в машину-телегу и очень быстро бежим, закидывая в корзину все строго по списку, а если второй бы был, то в телегу сверху, там есть место еще для одного ребенка. Главное, чтобы оба спать не захотели, иначе, брат, дело «труба».

ИСТОЧНИК KP.RU